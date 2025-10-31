El comercio es el rey del truco o trato de un Samaín espeluznante en A Coruña

Ambiente en los barrios de A Coruña German Barreiros

Fantasmas, esqueletos, vampiros y todo tipo de criaturas de la noche y del mal recorrieron hoy las calles de A Coruña y su área metropolitana. Se trataba, claro, de los disfraces que los herculinos se enfundaron para celebrar por todo lo alto el Samaín, jornada de aquelarres y de seres de ultratumba en la que, este año, destacó especialmente el comercio, que organizó numerosas actividades para coronarse como rey del truco o trato. Una jornada de terror y misterio que ni siquiera la intensa lluvia consiguió espantar.

Más allá de la programación municipal en los centros cívicos, muchos barrios acogieron actividades y eventos propios. Fue el caso, por ejemplo, de Os Mallos, una de las citas ineludibles del Samaín en los últimos años. Una llenísima calle Ángel Senra acogió así ‘Truco ou Selfie’, una iniciativa nueva en la que 34 establecimientos comerciales de la zona se dieron la mano para organizar una ruta de truco o trato con photocall incluido, con un éxito inapelable de asistencia que confirmó el estatus del barrio en lo que a dar fiesta –y miedo– un 31 de octubre se refiere.

Rutas del terror

Las rutas, precisamente, fueron el plato fuerte de la jornada. Como bien demostró otro clásico del Samaín coruñés: la ‘Torre del Terror’ de Monte Alto y la calle La Torre. Este año participaron casi 30 locales del barrio, en los que los más pequeños pudieron disfrutar de sus golosinas.

La joven asociación de vecinos de Monte Martelo también irrumpió este año con fuerza en el Samaín. Más de 20 establecimientos aportaron su granito de arena en tres diferentes rutas por el barrio. El éxito fue tal que a media mañana ya habían agotado los caramelos y tuvieron que ir reponiendo a lo largo de todo el día. Pero la fiesta no para: este sábado a las 18.00, frente a la antigua iglesia de San Cristovo das Viñas, habrá un espectáculo de magia y varias sorpresas más durante el acto de reparto de los premios cosechados por los vecinos en la yincana de hoy a través del barrio.

Otras zonas, como O Ventorrillo, también cosecharon un gran éxito. Su ruta, la más grande de toda la ciudad con más de 40 tiendas adheridas, fue un continuo caudal de gente disfrazada por la tarde. El barrio se lo tenía merecido: llevaban semanas trabajando en adecuar el local de la asociación vecinal como un circo del terror, decorado con motivos de horror como payasos diabólicos, para disfrute –o más bien terror– de los vecinos.

Novo Mesoiro fue otro punto a destacar. El barrio acogió toda clase de actividades: truco o trato, túnel del terror, maquilladores, fiestas en bares locales y hasta DJ. Un no parar que numerosos vecinos disfrutaran hasta bien entrada la madrugada.

En cualquier caso, el Samaín no acabó hoy . Como las maldiciones y espíritus, seguirá encantando durante unos cuantos días más a los coruñeses con actividades y eventos, ya sea los adscritos a la programación municipal –en barrios como Palavea o Elviña– o en aquellas zonas más rezagadas en su celebración, como Xuxán, que celebrará los días 8 y 9 una chocolatada y yincana, o el magosto de Labañou del día 7. 