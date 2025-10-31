El broker de seguros Sabseg abre una nueva oficina en A Coruña

Eduardo Dávila, durante su intervención Quintana

El número dos de la calle Betanzos acoge ya la más reciente sede de Sabseg, el broker independiente de seguros líder en la Península. En palabras del presidente y consejero delegado del grupo, Eduardo Dávila, no se trata solo de crecimiento geográfico. “Se trata de acercarse al tejido empresarial local, de apostar por el talento gallego, y de acompañar a nuestros clientes con soluciones adaptadas”, explicó.

Isabel Ramos, responsable de la oficina, asegura que “Galicia es una tierra con una identidad empresarial fuerte, innovadora y valiente, y queremos formar parte de este ecosistema”. El acto contó con la asistencia de socios, clientes, colaboradores y autoridades, entre ellas el conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

El equipo local, que está formado por seis profesionales, contará con el acceso a los diferentes equipos especialistas que garantizarán la mejor solución aseguradora en función del segmento de actividad y necesidades de producto del cliente. La apertura gallega refuerza su ambición de continuar liderando el mercado ibérico y superar los 1.000 millones de euros en primas intermediadas para 2028.