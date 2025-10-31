Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG llevará al pleno el "abandono" del núcleo de O Bosque, al lado de Marineda City

“Estamos a falar dun barrio con acumulación de chatarra nas estradas, sen apenas iluminación", denuncian

Redacción
31/10/2025 15:49
Entorno cercano a Marineda City

El concejal del BNG de A Coruña David Soto llevará al pleno el próximo jueves, 6 de noviembre, la "situación de abandono en que se atopa o núcleo do Bosque, un pequeno barrio que se acha situado perto de Marineda City".

Los nacionalistas denuncian que "o abandono deste núcleo non é máis que unha nova expresión da falta de mantemento e coidado dos espazos rurais que existen no noso termo municipal por parte do Goberno Local".

“Coñece o Goberno Local a situación en que se encontra o Núcleo do Bosque?”, reza la cuestión que formulará el edil nacionalista.

El BNG denuncia el estado de abandono de los núcleos rurales de A Coruña

Más información

"Pois a xulgar pola súa inacción, teríamos que deducir que o Goberno de Inés Rey ignora o estado do Núcleo do Bosque" explican, de ahí que Soto registre la iniciativa para dar cuenta del asunto. 

“Estamos a falar dun barrio con acumulación de chatarra nas estradas, sen apenas iluminación nin control de velocidade do tráfico rodado e cos contentores do lixo moi afastados das vivendas. Deficiencias todas elas que loxicamente teñen provocado as queixas da veciñanza”, refiere Soto.

“O Goberno Local ten que asumir o problema e, desde logo, tratar as parroquias rurais do termo municipal da Coruña como se merecen. É por iso que levamos esta iniciativa ao Pleno”, concluye el concejal.

