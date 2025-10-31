Detenidos tres sospechosos por los robos en locales de A Coruña usando tapas de alcantarilla

Policía Nacional EC

La Policía Nacional confirmó la detención de tres sujetos como sospechosos de otros tantos robos con fuerza en establecimientos hosteleros de la ciudad, en Fernando Macías y el Paseo de los Puentes. Los tres detenidos, que tienen varios arrestos a sus espaldas, empelaban una tapa de alcantarilla o una rejilla de pluviales para romper el cristal y poder entrar en el local.

Agentes del 091 los atraparon cuando trataban de huir de su tercero y frustrado robo. En realidad, en la mayoría no consiguieron llevarse nada. Pronto pasarán a disposición judicial.

Este tipo de robos con fuerza es relativamente frecuente, tanto en locales como en coches estacionados en la vía pública o incluso en garaje. Rara vez se saca un gran rédito de este delito, por lo que suelen realizarlo toxicómanos en busca del dinero suficiente para pagarse una dosis.