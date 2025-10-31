Mi cuenta

A Coruña

De la Casa Barrié hasta el edificio Soto, los inmuebles más significativos de una pareja de arquitectos mítica

La ciudad está repleta de los trabajos que firmaron en común entre 1925 y los años sesenta

Doda Vázquez
31/10/2025 06:30
Casa Barrié
Quintana

Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés formaban un dúo de profesionales pero también eran amigos. Su desempeño como arquitectos les llevó a firmar unos cuantos edificios sobresalientes en A Coruña.

Además del Banco Pastor, que fue su obra cumbre, destaca especialmente la Casa Barrié, en la esquina entre Linares Rivas y de 1926, un ejemplo pionero en edificar a lo alto en viviendas. No muy lejos, también en Linares Rivas, en el cruce con Ramón de la Sagra, está el edificio Losada, que incluye tres novedades para la época: ascensor y escaleras separados, siete plazas de garaje y una gran terraza.

Peregrín Estellés y Magda Tenreiro, ayer, ante el edificio del Banco Pastor, hoy propiedad del Banco Santander

Estellés y Tenreiro hablan de los abuelos que levantaron el Pastor

La Casa Soto, de Torreiro, 6-8 (donde está la Bombilla), y la Casa González, de Estrella, 34-36, son dos de los inmuebles incluidos en el mapa de la Fundación Docomomo Ibérico sobre arquitectura moderna en A Coruña. La Casa D’Ortega, en la plaza de Lugo; la Casa López, de la calle Sol; la Casa Balas, de Arzobispo Lago, y el conjunto de viviendas de la calle Ferrol también son obra de esta pareja de arquitectos.

Las preferidas por sus nietos

Los nietos tienen sus favoritos. Para Peregrín Estellés, es el inmueble de Menéndez Pelayo, 1. “Él vivía en el cuarto, dando a Linares Rivas –recuerda– y, siempre que paso por allí, se me va la vista porque pasé mucho tiempo en esa casa”.

Magda, además de la Casa Barrié, donde vivió de niña hasta que se casó, “un lujo de edificio”, cita también la Casa Cincosa, en Menéndez Pelayo, 4, que “había sido una cooperativa de la Fábrica de Armas”, donde también ha residido. 

Inmuebles más significativos de Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés
 

