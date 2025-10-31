Bebeto encenderá la Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Bebeto, junto a Mauro Silva, en una de sus últimas visitas a la ciudad

La Navidad se encenderá en A Coruña antes de lo habitual. Este año la ceremonia que activa los ornamentos en toda la ciudad tendrá lugar el 28 de noviembre, una semana antes que el año pasado. Y llegará con un invitado de honor: la leyenda del Dépor, Bebeto, quien presionará el botón, junto a niños coruñeses, que dará inicio a las fiestas.

“Es un honor para nosotros que una persona tan querida por todos los coruñeses y coruñesas se preste a abrir una de las épocas más especiales del año”, indicó este viernes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

El encendido de las luces de Navidad se llevará a cabo en la plaza de María Pita, como ya ocurrió el pasado 2024. El acto será precedido por una actuación para todos los públicos en la que se llevará a cabo un concurso de dibujos y un sorteo, en el que los niños participantes podrán optar a compartir con Bebeto el momento del encendido.

‘Le llamábamos Bebeto’: el cómic que demuestra el impacto del Súper Dépor en España Más información

Además, el exjugador brasileño también participará el jueves 27 de noviembre en un coloquio con escolares de centros públicos de la ciudad organizado por el Ayuntamiento.

Este encuentro se celebrará en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora y en él se ahondará en los valores del deporte aplicados a la vida y a la educación. Los niños participantes podrán formular preguntas a Bebeto tras el encuentro.

Bebeto confirma que visitará A Coruña el 26 de noviembre para presentar su biografía autorizada Más información

Bebeto llegó al Deportivo de A Coruña en el verano de 1992 procedente del Vasco de la Gama, convirtiéndose en una de los fichajes más emblemáticos de la historia del club.

La afición deportivista llena de cariño a Mauro Silva y a Bebeto en su vuelta a A Coruña Más información

Durante sus cuatro campañas en el Dépor, anotó 102 goles en 154 partidos oficiales, siendo una pieza clave del conocido como Superdépor que luchó por el título de liga y conquistó la Copa del Rey en 1995 y la Supercopa de España.

La Navidad de A Coruña

El encendido de la Navidad coincide con la primera jornada en activo del mercadillo navideño de María Pita, que apunta a ser el gran reclamo de las fiestas. Con el objetivo de dinamizar el comercio local durante el periodo navideño y atraer visitantes a la ciudad en temporada baja, se prevé instalar un mínimo de cincuenta casetas de estilo centroeuropeo.

El mercadillo estará operativo entre el 28 de noviembre y el 2 de enero de 2026 y abrirá todos los días, aunque el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, el horario podría modificarse. Los puestos estarán abiertos de 17.00 a 22.00 horas de lunes a jueves; de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 los domingos y festivos.

La distribución estará dividida en varias zonas. La primera, una entrada principal decorada con iluminación típica de Navidad. La segunda, la zona de casetas de artesanía y venta de productos de Navidad; y la tercera, la zona de restauración, en la que podrán instalarse estructuras que favorezcan el consumo en días de lluvia, así como mesas y bancos.

El contenido de las casetas será variado. Habrá productos de repostería, dulces de Navidad y bebidas calientes: turrones, mazapanes, polvorones, pastas, galletas, chocolate, etc. También objetos de menaje para las fiestas: mantelería, juegos de cubiertos, vajillas o cerámica, entre otros.

Otras casetas tendrán productos de decoración navideña, como iluminación, guirnaldas, bolas para el árbol, plantas, figuras para el Belén, papelería y calendarios, etc., así como productos de elaboración artesana. Los coruñeses también podrán comprar productos habituales de regalos, como libros. La zona de hostelería contará con bebidas frías y calientes, aperitivos y meriendas. Todo ello con villancicos de ambiente.