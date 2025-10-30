Utilizan la tapa de una alcantarilla para destrozar la fachada de un bar de A Coruña

Los destrozos provocados por la alcantarilla en el bar

El mobiliario urbano sirvió de gran aliado durante la madrugada para unos malhechores que la tomaron con el bar Five, en la calle Fernando Macías de A Coruña.

La sutileza no fue precisamente su carta de presentación, ya que para entrar en el local arrancaron una alcantarilla próxima y, una vez realizado el esfuerzo, la convirtieron en arma arrojadiza para destrozar la fachada y adentrarse en el local.

El resultado, lo que comúnmente se conoce como ‘desfeita’, aunque lo sorprendente es que tamaño despliegue no estuvo acompañado de un botín. Ni grande ni pequeño. Eso sí, durante la embestida también se provocó un pequeño fuego.

Según sospecha la propiedad, el objetivo era la máquina registradora, aunque esta no se encontraba en el interior. Curiosamente, en el entorno del bar también hubo varios vehículos vandalizados, lo que podría estar directamente relacionada con el incidente.