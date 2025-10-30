Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Rueda, sobre la posibilidad de que A Coruña tenga facultad de Medicina: "Espero que lleguen a un acuerdo"

"Hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia", apuntó el presidente de la Xunta

30/10/2025 14:59
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento de Galicia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado la postura del Ejecutivo gallego respecto al debate abierto en torno a la posibilidad de que no solo la Universidade de Santiago (USC) imparta la titulación de Medicina. Así, ha apelado a un consenso en el grupo de trabajo designado para alcanzar una reedición del pacto alcanzado en 2015.

"Espero que lleguen a un acuerdo, una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor", ha insistido el titular del Ejecutivo autonómico.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña tras haber rechazado la USC la propuesta de la Universidade de Vigo (UVigo) y de A Coruña (UDC) de impartir esta especialidad.

"Hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia y en una facultad en la que puedan participar todos los docentes de Galicia", ha expuesto Rueda. "Esa es la mejor solución, la que dijimos desde el principio y ojalá lleguen a un acuerdo", ha insistido.

