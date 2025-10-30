Pompas Fúnebres suma a su catálogo una urna para verdaderos deportivistas

Chicho Álvarez, encargado de Pompas Fúnebres, con la urna blanquiazul Javier Alborés

Pompas Fúnebres ha decidido reinventarse y ofrecer, cada año, una mayor variedad de servicios en su catálogo. Y es que con el fin de proporcionar una despedida fiel a los sentimientos y a la tradición, la funeraria ha dado un paso más allá y, de esta forma, dar una prestación más allá y de una forma “más discreta”.

Se trata de la nueva urna blanquiazul, una creación pensada para quienes sienten con orgullo los colores del Deportivo. Esta urna nace como continuación natural del arca presentada el pasado año. Ambas piezas simbolizan la profunda conexión de muchas familias con el Dépor, que es para tantos coruñeses algo más que un equipo: un legado compartido, una pasión heredada y una identidad que perdura.

Diferentes despedidas

Hoy en día ya no se celebran con tanta asiduidad los entierros tradicionales. De hecho, esta iniciativa nace, en cierta medida, con el objetivo de adaptarse a las diferentes ceremonias y despedidas que las familias quieren celebrar y, sobre todo, ante el gran incremento de las cremaciones como servicio más habitual de los tanatorios.

Con la creación de esta nueva urna, Pompas Fúnebres busca responder a esa pluralidad, combinando respeto, tradición y un toque de modernidad, sin perder el sentido profundo del homenaje en sí. Además, este objeto presenta varias peculiaridades, más allá de los colores blanco y azul, en honor al equipo de la urbe herculina.

Y es que para este diseño se ha querido redimensionar una camiseta antigua del equipo con la frase “Sempre no corazón”. En la parte de arriba, se muestran algunos de los títulos del club coruñés, como la Liga del año 2000 o las tres Copas del Rey.