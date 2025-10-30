Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Paniculatas, claveles, rosas y crisantemos: las floristerías 'visten' los cementerios en A Coruña

Andrea Gestal
Andrea Gestal
30/10/2025 21:17
A lonxa das flores prepara los pedidos para el Día de Todos los Santos
A lonxa das flores prepara los pedidos para el Día de Todos los Santos
Patricia G. Fraga

Las visitas a los cementerios se suceden estos días de cara a la festividad de Todos los Santos, donde cada año se honra a los que ya no están y se les recuerda con cariño (y con flores). 

Las floristerías estos días trabajan sin descanso para que todos los encargos lleguen a tiempo. Hay personas que se adelantan al día 1 para ir a los camposantos para dejar todo listo y que los colores y olores de las flores inunden todo, mientras que otras, en cambio, prefieren ir el propio día para limpiar la lápida y dejar su ramo. 

Sea como fuere, las tiendas de flores se llenan estos días de gente que busca 'el ramo perfecto'. Paniculatas, claveles, rosas y crisantemos son las más solicitadas, aunque con el paso de los años, a algunas personas les gusta innovar. "Las personas apuestan por otro tipo de flores: proteas u orquídeas, por lo que así se abre más el abanico de posibilidades", aseguran desde Calo, una de las tiendas que se sitúan cerca del cementerio de San Amaro. Sin embargo, desde A lonxa das flores, puntualizan que estos días suele ser más "sota, caballo y rey", que la gente cuando suele innovar es en fechas como San Valentín o el Día de la Madre. 

En cuanto a la inversión, desde Floristería Fina aseguran que la media está entre 25 y 30 euros, en cuanto a ramos se refiere. Además, desde esta tienda situada en la calle de la Torre, creen que se perdió mucho la tradición, debido a las incineraciones, "ya no es la misma tradición". Algo con lo que A lonxa das flores no concuerda del todo, ya que han vivido en Madrid y Alicante también y opinan que en A Coruña "esta costumbre tiene mucho arraigo". 

"Ver que alguien se emociona con tu trabajo es lo más maravilloso del mundo. Es lo que te da fuerzas para seguir"agradecen desde Arte Floral Calo

Gracias a esa tradición anual, los clientes son conscientes del gran trabajo que hacen estos días los floristas de toda la ciudad y son muy generosos con ellos. Desde bizcochos hasta caldo han recibido en Arte Floral Calo a lo largo de los años. "En una ocasión, una señora se enteró de que no habíamos cenado y se levantó a las cuatro de la mañana para hacernos una tortilla", aseguran. Una recompensa que no alcanza la gratitud que reflejan muchos clientes al ir a recoger sus ramos. "Ver que alguien se emociona con tu trabajo es lo más maravilloso del mundo. Es lo que te da fuerzas para seguir", agradecen desde Calo.

El Parque de los Recuerdos de La Vida es Huella, en Culleredo

Las mascotas también tienen un lugar donde recordarlos en A Coruña

