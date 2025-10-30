MiiN Cosmetics, marca coreana líder en cosmética, abre en A Coruña su primera tienda en Galicia

La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña Cedida

MiiN Cosmetics, la marca de cosmética coreana de referencia en Europa, continúa su expansión en el territorio nacional con la inauguración de su primera tienda boutique en Galicia. La firma ha elegido A Coruña para abrir este establecimiento, situado en el número 10 de la calle Teresa Herrera.

La tienda cuenta con una superficie de 66 metros cuadrados de venta y cuenta con expertas en cosmética coreana para asesorar a los clientes. "Esta nueva apertura en A Coruña es un paso muy importante para nosotras. Galicia siempre ha sido una comunidad muy activa dentro de nuestra clientela online, y poder ofrecerles una experiencia física es una meta cumplida. ¡Nos pedían muchísimo una tienda aquí! Además, para MiiN es clave seguir creciendo en el norte, una zona en la que hemos empezado a operar hace poco y donde queremos seguir acercando nuestra propuesta”, afirma Lilin Yang, cofundadora y CEO de MiiN Cosmetics.

La llegada de MiiN a Galicia responde al crecimiento constante del interés por la cosmética coreana y al compromiso de la marca por estar cada vez más cerca de sus comunidades locales. Con esta apertura, MiiN refuerza su presencia en la península y continúa expandiendo su modelo de experiencia boutique, que combina innovación, asesoramiento experto y un diseño de tienda que invita a desconectar y cuidarse.

A nivel internacional, 2025 está siendo un año de expansión para la marca, con nuevas aperturas en ciudades como París, Milán, Padua, Barcelona, Sitges, Lisboa y Las Palmas de Gran Canaria. Un impulso que refleja el crecimiento del universo MiiN y su consolidación como referente europeo en cosmética coreana.