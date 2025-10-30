Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Marineda City acoge la cuarta tienda hôma de España

El año pasado la cadena de decoración y artículos del hogar desembarcaba en España con un concepto de tienda diferente

Redacción
30/10/2025 15:13
hôma Marineda City
hôma Marineda City
Cedida

La cadena de tiendas de decoración y artículos para el hogar, hôma, perteneciente al grupo francés JJA, especialista en productos para el hogar y la decoración, inaugura este viernes en el Centro Comercial Marineda City de A Coruña su cuarta tienda en España, la primera de Galicia y la primera fuera de la capital.

hôma llegó en junio de 2024 para ofrecer a los consumidores españoles un concepto de tienda diferente en el que encuentran, en un único lugar, todo lo que cada casa necesita para ser funcional, personal y con identidad propia.

La nueva tienda, con más de 2.000 m2, cuenta con una extensísima gama de referencias en decoración, donde el cliente puede encontrar todo lo que necesita para crear un hogar con personalidad propia, desde artículos de decoración, cocina, textil y decoración infantil, hasta organización, limpieza y baño. Y todo ello, con artículos de calidad y a precios accesibles, sin descuidar el diseño.

Esta apertura, que creará 23 puestos de trabajo y ha supuesto una inversión de más de 1.000.000 de euros es la continuación del plan de expansión de la compañía en nuestro país. Con la apertura en Marineda City, hôma abre en Galicia su primera tienda fuera de la Comunidad de Madrid. Este plan de expansión supondrá en los próximos cinco años, una inversión cercana a los 100 millones de euros y permitirá crear más de 1.000 puestos de trabajo.

