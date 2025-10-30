Los usuarios del tren en A Coruña, "aliviados" por el aumento de plazas y "preocupados" por las tarifas de 2026

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

A partir del próximo lunes, 3 de noviembre, los usuarios que por cuestiones laborales o académicas usen a diario los trenes del Eje Atlántico –corredor más demandado de España en 2024– no tendrán que preocuparse por adquirir o formalizar sus billetes con tanta antelación. Y es que, tras varios meses demandando un aumento de plazas en el trayecto que une A Coruña con Vigo, Renfe ha anunciado que será después del puente de Todos los Santos cuando incremente el número de plazas disponibles.

En total, gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos que prestan un mismo servicio, la operadora pública sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor. Algo que, por supuesto, ha caído como agua de mayo en las casas de todos aquellos que, en ocasiones, no encontraban billetes disponibles tras la alta demanda de la línea: “Estamos aliviados. Valoramos que Renfe reaccione a la altísima demanda de la población gallega reponiendo las dobles composiciones”, explican desde la Asociación de Usuarios Recurrentes de Media Distancia en Galicia.

La compañía, que programará cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes y permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12% más, volverá a incorporar aquellas dobles composiciones que durante el verano sí prestaban este servicio.

“Nos gustaría que fuese una configuración más estable porque estos meses de vuelta del verano sin las dobles composiciones han dificultado la movilidad cotidiana de muchos usuarios que dependen del tren para trabajar y estudiar”, apuntan desde la asociación.

Incertidumbre

No obstante, muchos de los viajeros frecuentes entienden que esta es solo una cortina de humo para paliar la incertidumbre en lo referente a la movilidad ferroviaria con respecto al nuevo año 2026. De esta forma, y pese a que las ayudas estatales terminasen el pasado mes de junio, actualmente los usuarios más recurrentes se sirven de los bonos mensuales que ofertó Renfe.

Sin embargo, en un principio, estos vencen antes el 31 de diciembre. “También estamos preocupados y con incertidumbre con respecto a 2026. No sabemos nada en firme de precios ni de abonos. Tampoco sobre la implantación del billete único”, sentencian los usuarios recurrentes de Galicia.

Desde Transportes informaron a principios de este año que ya se encuentran trabajando en el desarrollo del billete único, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos desplazarse por todo el país utilizando cualquier transporte público por un precio fijo y durante un tiempo determinado. Sin embargo, todavía no hay plazos concretos de cuándo se implantará finalmente esta medida.