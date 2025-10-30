Los tres barrios de A Coruña que abrieron las puertas del 'infierno'

Una pandilla disfrazada en O Castrillón Carlota Blanco

Más de una veintena de 'aquelarres' dulces y eventos de ultratumba recorrerán durante los próximos días la ciudad. De barrio a barrio, las puertas del averno se abrirán de par en par para disfrute de los más pequeños de cada zona, que tendrán una recompensa directamente proporcional al miedo que insuflarán entre sus semejantes. Son las condiciones básicas del mundialmente famoso truco o trato, una fórmula que hace años que se ha instalado a fuego en la agenda no solamente de las familias, sino también de los comerciantes, los otros protagonistas de esa particular transacción. Los barrios de Os Castros, O Castrillón y Monte Martelo adelantaron sus agendas respecto a la fecha más habitual, y demostraron que fue todo un acierto.

Bajo el nombre de 'Truco ou Selfie', lo que se vivió entre el Mirador de Os Castros y la zona de Casablanca hasta la calle Vales Villamarín fue calificado por los organizadores como “histórico”. Un total de 31 establecimientos se volcaron con una iniciativa que nació entre unos pocos y que ha conseguido contagiar a todo un barrio. “Que se sepa que estamos vivos”, bromean desde Librería Susanna, donde se agotaron las existencias de producto dulce. “Es la edición con más número de negocios y nos quedamos sin chuches; hemos participado desde peluquerías hasta bares, pasando por locales como estancos donde, aunque no pueden entrar los niños, hubo colaboración”, recuerdan.

Truco o Trato en Os Castros Carlota Blanco

Una de las particularidades de esta ruta es el hecho de que cada uno de los colaboradores ofreció un producto único, que ningún otro comercio repitió. Por lo tanto, el reto para los más pequeños pasa por conseguir tener 31 tipo de gominolas, caramelos y demás productos. Todo un desafío, incluido para sus dientes.

O Castrillón

Los cazadores de dulces harán como cuando sus mayores disfrutan de un buen menú: repetir hasta no poder más. Solamente así se explica que en O Castrillón, y después de que el evento municipal reuniera a cientos de niños con sus padres en el patio del CEIP Fernández Latorre, hoy esté de nuevo asegurada la afluencia a la ruta organizada por los comerciantes de Acocem. En este caso se reunirán los barrios de Eirís, O Castrillón y Monelos.

Fiesta en O Castrillón Carlota Blanco

Algo semejante ocurrirá en Monte Martelo, donde la directiva vecinal ha programado tres jornadas festivas, de las cuales la primera fue ayer jueves. La ruta de truco o trato por los comercios y locales de todo tipo, incluido el de la directiva vecinal, finalizará mañana con una gran fiesta. El reto es completar la tarjeta para acreditar que se ha visitado todas las paradas.

No habrá durante el día de hoy ni una sola esquina de la ciudad en la que falte un niño reclamando sus dulces o amenazando con un terrorífico truco. Y es que, se le llame Halloween, Samaín o como quiera que se bautice la fiesta más terrorífica del año, lo cierto es que ha llegado para no marcharse. Además, según muchos comerciantes de barrio, se trata de la manera más divertida y efectiva de fidelizar a los vecinos que, con los años, se convertirán en sus clientes. Decenas de establecimientos y tiendas de proximidad se han convertido en los grandes cómplices para hacer de A Coruña una de las paradas favoritas del terror.