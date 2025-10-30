Las pastelerías de A Coruña se preparan para celebrar el día de Todos los Santos

Huesos de Santo Cedida

Quedan pocos días para la celebración del Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, y los locales de A Coruña ya están poniendo a punto sus productos típicos de esta época del año.

Un ejemplo de esto son las pastelerías y confiterías con sus huesos de santo, un postre elaborado con mazapán blanco, con forma alargada y cilíndrica y rellenos, originalmente, de dulce de yema.

Estos dulces comenzaron a fabricarse a comienzos del siglo XVII, a finales de octubre y principios de noviembre, coincidiendo con la recolección de la almendra, pues este es uno de los ingredientes principales que se usan en su confección.

En A Coruña son varias las confiterías que elaboran estos dulces en esta época del año, pues son muchas las personas que quieren comprar los huesos de Santo para endulzar un día que se reserva para la memoria de los difuntos.

A continuación te dejamos una lista con algunos de los locales que ofrecen este postre:

A Maquía

Esta pastelería, ubicada en Santa Cristina, lleva siendo residencia de maestros pasteleros desde 1988. Todos los años elaboran palos de Santo con sabores como el chocolate o el pistacho. Este año, en su página web, ofrecen dos surtidos de 14 piezas cada uno por 22 euros.

Huesos de Santo de A Maquía

El primer surtido contiene: cuatro huesos de sabor a chocolate, cuatro de avellana, dos de pistacho, dos de frambuesa y dos de limón.

El segundo: seis de chocolate, cuatro de avellana y cuatro de pistacho.

Confitería Berna

Tras más de seis décadas de trabajo, esta confitería, ubicada en la calle Marcial del Adalid, se ha convertido en una de las más tradicionales de A Coruña. Sus huesos de Santo son de lo más artesanales y fieles a como se hacían antes de que los sabores se pusieran de moda.

El mazapán lo rellenan con crema de yema, praliné, chocolate, leche, café, nata o coco.

Huesos de Santo de la confitería Berna

Confitería Flory

El Agra del Orzán cuenta con una de las confiterías más emblemáticas de A Coruña: Flory. Lleva en activo desde 1967 y se caracteriza por sus elaboraciones artesanales. Los huesos de santo no podían quedarse atrás y, lo mejor de todo, es que ofrecen una gran variedad de sabores en su relleno: chocolate, mantequilla, vainilla, praliné, melocotón, yema, moka, naranja, piña y limón.

Huesos de Santo en la Confitería Flory

Panadería Tahona

Esta cadena de panaderías ofrece una amplia variedad de huesos de Santo con sabores tradicionales y más originales. Los elaboran a diario para repartirlos entre los distintos locales que tienen por la ciudad.

Entre los sabores hay fresa, pistacho, café moka, dulce de leche, chocolate y yema.

Habaziro y su Pan de Muertos

Otro postre muy típico en estas fechas, aunque es más tradicional en México, es el Pan de Muertos. Este dulce está elaborado con masa madre estilo brioche y bañado con azúcar y canela o con un glaseado.

Esta pastelería, con un nuevo concepto distinto al de las pastelerías tradicionales, ofrece este dulce tanto en su local, ubicado en la calle Luís Quintas Goyanes, o a través de su página web.