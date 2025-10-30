Mi cuenta

A Coruña

Las obras de Alfonso Molina obligan al 092 a desplegarse en la rotonda de Matogrande

El corte de tráfico de la vía de salida desde San Cristóbal está previsto que concluya hoy a las 13.00 horas

Abel Peña
30/10/2025 10:14
Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina
Germán Barreiros

Tan inevitable como el destino, se produjo el colapso de tráfico que se esperaba por las obras de Alfonso Molina. El ramal de San Cristóbal en dirección salida de la ciudad hacia la AC-11 se había cortado al tráfico el martes a las 10.15 horas así que era la primera vez que tenía que enfrentarse a la hora punta de primera hora. El resultado fue un atasco monumental. 

La Policía Local sabía que esto podía pasar y había desplegado un dispositivo de agentes para controlar el tráfico presencialmente en la rotonda de Matogrande. Era el punto neurálgico porque todo el tráfico pesado proveniente de A Grela tenía que dirigirse hasta allí para dar la vuelta y bajar hacia Alfonso Molina. 

Pero esa precaución resultó insuficiente. El tráfico proveniente de San Cristóbal se juntó con el de Camilo José Cela y el del propio barrio para colapsar la rotonda. Desde la Policía Local señalan que lo peor se registró en la avenida de San Cristóbal, que solo se aligeró a mitad de la mañana, para seguir congestionada el resto del día. 

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre el polígono de A Grela y Alfonso Molina

Colapso de tráfico en Matogrande por las obras en Alfonso Molina

Este jueves se reabre la vía al tráfico a las 13.00 horas, así que el atasco volverá a producirse a primera hora. Excarcelación Pero, atascos aparte, también se produjeron accidentes que no contribuyeron precisamente a aumentar la fluidez del tráfico. 

El más grave de todos incluyó una excarcelación y tuvo lugar a las 11.25 horas en Alfonso Molina, en dirección salida, a escasos metros de la avenida de San Cristóbal. Allí, un hombre de 39 años al volante de un Citröen C2 perdió el control del turismo, se salió de la vía y se estrelló contra un camión portacoches que se estaba incorporando a la AC-11. 

Accidente en Alfonso Molina

Un herido en Alfonso Molina tras chocar contra un camión

La Policía Local tuvo que cortar dos carriles, el central y el derecho, hasta las 12.50 horas, lo que provocó retenciones hasta Pajaritas. En cuanto al conductor, el coche quedó destrozado a consecuencia del impacto, así que los Bomberos tuvieron que excarcelarlo. Fue trasladado al 061 con pronóstico reservado. 

