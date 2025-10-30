La Xunta pide a la Universidad de A Coruña que ice la bandera española, como marca la ley

Las banderas de Galicia, UDC y Palestina German Barreiros

La Consellería de Educación ha remitido un escrito al rector de la UDC, RIcardo Cao, instándole a que cumpla la ley de banderas y restituya la de España, que no ondea junto a la de Galicia y la UDC en el patio del Rectorado. La que sí ondea es la de Palestina, desde el día 22, en "sinal de repulsa contra o xenocidio perpetrado en Gaza".

Esto había llevado al PP de A Coruña ha denunciarlo a través de las redes sociales. El edil Carlos San Claudio, concejal popular en María Pita, había pedido a la UDC que rectificara: "Ninguna reivindicación puede justificar la sustitución del símbolo que une a todos los españoles".