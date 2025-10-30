A Coruña
La Xunta pide a la Universidad de A Coruña que ice la bandera española, como marca la ley
El Rectorado mandó izar la de Palestina en señal de repulsa de la invasión israelí de Gaza
La Consellería de Educación ha remitido un escrito al rector de la UDC, RIcardo Cao, instándole a que cumpla la ley de banderas y restituya la de España, que no ondea junto a la de Galicia y la UDC en el patio del Rectorado. La que sí ondea es la de Palestina, desde el día 22, en "sinal de repulsa contra o xenocidio perpetrado en Gaza".
Esto había llevado al PP de A Coruña ha denunciarlo a través de las redes sociales. El edil Carlos San Claudio, concejal popular en María Pita, había pedido a la UDC que rectificara: "Ninguna reivindicación puede justificar la sustitución del símbolo que une a todos los españoles".