Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta pide a la Universidad de A Coruña que ice la bandera española, como marca la ley

El Rectorado mandó izar la de Palestina en señal de repulsa de la invasión israelí de Gaza

Abel Peña
Abel Peña
30/10/2025 19:35
Las banderas de Galicia, UDC y Palestina
Las banderas de Galicia, UDC y Palestina
German Barreiros

La Consellería de Educación ha remitido un escrito al rector de la UDC, RIcardo Cao, instándole a que cumpla la ley de banderas y restituya la de España, que no ondea junto a la de Galicia y la UDC en el patio del Rectorado. La que sí ondea es la de Palestina, desde el día 22, en "sinal de repulsa contra o xenocidio perpetrado en Gaza". 

Esto había llevado al PP de A Coruña ha denunciarlo a través de las redes sociales. El edil Carlos San Claudio, concejal popular en María Pita, había pedido a la UDC que rectificara: "Ninguna reivindicación puede justificar la sustitución del símbolo que une a todos los españoles".

Te puede interesar

Dos clientes disfrutan del Halloween 2024 en un local de ocio nocturno

La noche más difícil para ser portero de discoteca en A Coruña
Guillermo Parga
IMG20250128201811_21575974

La razón por la que hay tantos jabalíes en Los Rosales: “Algún día llegarán a los Cantones”
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Arteixo unifica el modelo de gestión de los complejos de piscinas del núcleo de Arteixo y de Meicende
Redacción
El ideal gallego

El PP denuncia que "el escudo social municipal se resquebraja por los recortes de Inés Rey"
Redacción