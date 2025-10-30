La V Liga Majer Drone plantea a estudiantes de toda Galicia el reto de minimizar accidentes laborales en trabajos de altura

Participantes en la Liga Maker Drone

La Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG presentaron esta mañana el reto al que tendrán que enfrentarse los participantes de la V Liga Maker Drone: diseñar y construir un sistema dron para llevar a cabo tareas de mantenimiento en altura que suponen un riesgo para la vida de las personas.

Así, los cerca de 180 estudiantes de 2º de E.S.O. de toda Galicia que participan en esta iniciativa abordarán una problemática social real y de gran impacto: la prevención de accidentes laborales por caídas de altura. De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Trabajo (EAT) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, este tipo de sucesos ascendieron a más de 27.000 en 2024 solo en España, dejando casi 80 fallecidos y representando cerca del 20% de los accidentes de trabajo graves en nuestro país.

La resolución de problemas con impacto social mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas es el hilo conductor de los retos que la Liga Maker Drone ha planteado a los participantes desde su primera edición. El curso pasado, el desafío consistió en transportar medicamentos a centros sanitarios ubicados en zonas de difícil acceso; el año anterior, el objetivo fue neutralizar nidos de avispa velutina; y, en las dos primeras ediciones, los equipos tuvieron que recoger basura marítima y apagar incendios, respectivamente.

La responsable del área de Educación y Ciencia de la Fundación Barrié, Helena Bouza, y el responsable de I+D de la división de drones de ITG, Jorge Seoane, fueron los encargados de desvelar el reto y dar la bienvenida a los 18 equipos en la jornada celebrada esta mañana en el laboratorio de experimentación avanzada de ITG. En el evento intervinieron también dos representantes del equipo Pegaso, la unidad de la Guardia Civil encargada de velar por la seguridad operacional del espacio aéreo.

Además, durante la mañana, el alumnado tomó contacto con el mundo de la ingeniería y las profesiones STEM participando en talleres prácticos de robótica, programación, circuitos electrónicos, realidad virtual y pilotaje de drones, así como en una demostración del DroneFinder, el sistema de búsqueda y localización de personas desaparecidas desarrollado por el centro tecnológico ITG.

Una final de altura

Los participantes tienen casi 7 meses por delante para poner a prueba su ingenio y su capacidad de trabajo en equipo en el desarrollo de un sistema dron que dé respuesta al reto hoy planteado. Las soluciones serán evaluadas por un jurado experto en la jornada de exhibición que se celebrará el 8 de mayo de 2026 en el Coliseum de A Coruña. Esta cita se afianza año tras año como uno de los eventos de referencia para la comunidad educativa gallega y ha congregado a lo largo de sus cuatro ediciones a más de 4.000 asistentes.

Tanto en las rondas eliminatorias como en la ronda final, ganará el equipo que logre completar el reto en el menor tiempo posible. El jurado también otorgará, como viene siendo habitual, cuatro premios especiales: al mejor diseño, la solución más disruptiva, la destreza en vuelo y la mejor presentación.

Formación en tecnología

La Liga Maker Drone es una iniciativa con la que el centro tecnológico ITG y la Fundación Barrié pretenden fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes y hacer que tomen conciencia de la relevancia de la tecnología en aplicaciones de la vida diaria. En la última edición, el porcentaje de alumnos interesados en orientar su futuro hacia disciplinas STEM pasó del 48 al 62% tras su participación en la competición.

La formación tecnológica representa cerca del 50% de esta actividad, con sesiones teórico-prácticas sobre seguridad y uso de drones, materiales y fabricación, mecatrónica, sistemas avanzados y entrenamiento en vuelo, entre otras. La organización también proporciona a los equipos los recursos materiales necesarios para construir su sistema dron.

Centros participantes en la V Liga Maker Drone

Los 18 centros seleccionados provienen de las cuatro provincias gallegas. De la provincia de Pontevedra participan el CPR Las Acacias, CPR Montecastelo e IES Carlos Casares, de Vigo; el CPR Ángel de la Guarda, de Nigrán; el CPR Eduardo Pondal, de Cangas; y el IES Ría de Arousa.

Los centros que participan de la provincia de Lugo son tres: IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz; IES Francisco Daviña Rey, de Monforte de Lemos; y el CPI Castroverde. De Ourense, por su parte, participan el CPR Santa María - Maristas, el CPR Divina Pastora y CPR María Auxiliadora - Salesianos.

Por último, de la provincia de A Coruña van a participar seis centros: CPR San José de Cluny, de Santiago de Compostela; IES Fin do Camiño, de Fisterra; CPR Montespiño, de Culleredo; CPR Cristo Rey, de A Coruña; EFAG Fonteboa, de Coristanco; e IES Isaac Díaz Pardo, de Sada.