La razón por la que hay tantos jabalíes en Los Rosales: “Algún día llegarán a los Cantones”

Varios jabalíes en la zona de O Portiño Pedro Puig

A Coruña se ha acostumbrado en los últimos años a una estampa impensable hasta hace no tanto: la de los jabalíes recorriendo sus calles. Especialmente los vecinos de los barrios cercanos al campus de Elviña y de Los Rosales avistan cada vez con más frecuencia las piaras de estos animales. Y hay dos razones concretas para ello, como explica Carlos Nores, zoólogo y biólogo coruñés y profesor honorario en la Universidad de Oviedo, que no son otras que la cercanía de estas zonas a los espacios rurales de las afueras de la ciudad y el elevado ritmo de crecimiento de la población de jabalíes en toda Europa. “Algún día llegarán a los Cantones”, vaticina.

Nores explica que “los jabalíes están en torno a las zonas donde no se caza, y como en las afueras de las ciudades no se puede por motivos de seguridad, encuentran alimento fácil en las basuras y se asientan allí”. “En Los Rosales y en la zona de O Portiño, a no mucha distancia tienen un espacio rural en el que pueden vivir perfectamente. Si no se pueden cazar, de ahí a la ciudad no tienen más que un paso”, apunta el experto.

Así, destaca tres zonas en el área de A Coruña que pueden habitar: Los Rosales-O Portiño, el campus de Elviña y el rural de Arteixo. “Yo si fuera jabalí viviría en el campus de Elviña, es todo monte”, bromea: “Desde ahí podrían entrar por varias zonas, y suponemos que lo hacen así, y por eso a veces aparecen en un sitio y luego en otros”.

Si bien no son animales peligrosos salvo que se les persiga, pueden causar destrozos o problemas de tráfico. Así, Nores cree que “lo importante es no dejar que se asienten y se reproduzcan en la zona, y prohibir a la gente que les dé de comer para que no asocien a los humanos con una fuente de comida”: “Son animales salvajes, y si notan pánico ellos también lo sentirán”.

La causa mayor de esta problemática en A Coruña es la misma que en el resto de Galicia y de Europa: su ritmo de reproducción. “Son capaces de tener muchas crías al año todos los años”, resume el biólogo herculino, que asegura que “en Asturias se viene cazando cada año entre un 20 y un 25% de la población, que aún así sigue aumentando a un ritmo de un 5%”. “Se ha calculado que, en condiciones ideales de supervivencia, la población aumenta en torno al 30% cada año”, dice.

Control de la población

Por eso, Nores duda de las medidas de control de población que ejecutan las administraciones públicas, como la caza con arco. “En Europa lo que se ha visto es que el control cinegético no es capaz de frenar el crecimiento. Habría que matar a más del 60% de la población cada año, pero no es factible porque cada vez hay menos cazadores y los jabalíes aprenden sus estrategias para evitar que los maten”, expresa. En el caso de Galicia, comenta, en condiciones normales ayuda que los jabalíes tienen un depredador natural: el lobo. Aun así, esto no contribuye a disminuir las poblaciones cercanas a las ciudades, pues estos cánidos viven lejos de ellas.

“El problema de las ciudades está ocasionado por el crecimiento de la población de jabalíes en su conjunto. Al crecer en conjunto, hace años llegaron a las ciudades, donde antes no había, se asientan ahí y causan nuevos problemas, ya que no es lo mismo que entren en un prado que en el patio de un colegio, como ya sucedió en A Coruña varias veces”, añade. “En los años 70 para ver jabalíes en Galicia había que ir a las montañas, pero se expandieron hasta llegar a la costa”, informa.

De hecho, solo en el barrio de Los Rosales, en poco más de un mes ya han sido dos los avistamientos de piaras: una de seis jabalíes que se paseó por las avenidas principales del barrio y otra de cuatro en uno de los espacios ajardinados de Emilio González López.