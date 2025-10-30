La Fundación María José Jove cede dos obras de Maruja Mallo al Museo Reina Sofía

'Basuras' de Maruja Mallo Cedida

El pasado 8 de octubre al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia inauguraba 'Maruja Mallo, Máscara y Compás', la esperada exposición con la que se abre la nueva temporada del Museo y que muestra cerca de 200 obras, entre pinturas, dibujos y fotografías de la emblemática y polifacética artista.

El Centro de Arte Fundación María José Jove ha cedido en préstamo para esta muestra dos piezas de la Colección de Arte María José Jove: 'Naturaleza Viva', de 1943 y 'Basuras', de 1930.

La muestra, que recoge todo el recorrido artístico y vital de esta inclasificable artista, es incluso más amplia de la que se ha podido ver recientemente en el Centro Botín, que ya contaba con el préstamo de 'Naturaleza Viva', y se presenta de forma cronológica a lo largo de once salas de la Planta 1 del Edificio Sabatini.

Sobre las obras

'Naturaleza Viva' se incluye en la sección con el mismo título, que recoge varas piezas de esta serie, que Mallo desarrolló entre 1941 y 1943, y que muestran una sugerencia clara de figuras femeninas, sensuales y coloristas, a través de composiciones con conchas y flores que representan el reino animal y el vegetal, como metáfora del cuerpo humano, y que parecen flotar sobre superficies terrestres y marinas lejanas.

'Basuras', por su parte, forma parte de la selección titulada 'Cloacas y Campanarios'. Esta sala, en contraposición con las primeras series llenas de optimismo y vitalidad, centra la atención en la materia inerte y sus diferentes texturas. En esta serie, poblada de esqueletos, sotanas y trajes vacíos en un paisaje desolador de tierra seca y edificios desiertos, Mallo se acerca al surrealismo para presentar una visión necrológica e inquietante de la naturaleza

Sobre la artista y la exposición

'Máscara y Compás', recupera a una de las artistas más innovadoras de la vanguardia española e internacional. Maruja Mallo, (Viveiro, Lugo 1902 - Madrid, 1995), es una de las grandes figuras de la Generación del 27 y la más importante representante del grupo de artistas que promovió, por primera vez, una cosmovisión femenina desde un punto de vista novedoso, el de la mujer moderna, libre, activa e independiente.

Su obra refleja, además de su compromiso social con la justicia y la igualdad, su profunda curiosidad por todo lo que la rodea, desde lo artístico hasta lo tecnológico, científico y filosófico, uniendo materialidad con espiritualidad, fundiendo lo popular, lo performativo y lo mágico.

Organizada por el Museo Reina Sofía y la Fundación Botín y comisariada por la historiadora del arte Patricia Molins, se podrá ver en el Museo Reina Sofía hasta el 16 de marzo de 2026

Sobre la Colección de Arte María José Jove

La colección del Centro de Arte FMJJ, que cuenta con más de seiscientas obras, presentó en sus orígenes especial interés por el arte gallego de vanguardia para posteriormente, ir evolucionando e incluyendo paulatinamente obras de artistas nacionales e internacionales del siglo XX y XXI.

En la actualidad, muestra su inclinación por procesos de investigación y producción de manifestaciones artísticas contemporáneas y se ve enriquecida con la incorporación de los artistas vinculados a las distintas acciones de apoyo a la creación desarrolladas por la institución.