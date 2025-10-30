Cinco jóvenes equilibristas, hace 25 años en el Coliseum PEDRO PUIG

El Coliseum acogió hace 25 años una actuación del Circo de los Muchachos con la que disfrutaron casi 2.000 espectadores. Galicia se preparaba entonces para la llegada de un fuerte temporal, por lo que la Dirección Xeral de Protección Civil pedía que se extremaran las precauciones para evitar accidentes. Fueron dos de los temas destacados en El Ideal Gallego del 30 de octubre de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el diario informaba sobre la situación de la calle Ribadavia, también llamada Sofía Casanova, en la que una casa en estado ruinoso impedía la circulación y el normal trazado de la vía. A estas alturas de 1925, cien años atrás, el teatro Linares Rivas se preparaba para servir de escenario a la fiesta del Día del Ahorro.

Lunes, 30 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Dos mil coruñeses disfrutan con el Circo de los Muchachos en el Coliseum

Cerca de dos mil coruñeses disfrutaron ayer, 29 de octubre de 2000, en el Coliseum del espectáculo del Circo de los Muchachos de Benposta, que dirige el Padre Silva. Los juegos acrobáticos de los jóvenes componentes del circo hicieron las delicias de los pequeños, aunque también de los adultos que no quisieron perderse la actuación de esta mítica agrupación. La clave que explica los atractivos del Circo de los Muchachos es la perfecta combinación de la tradición circense y la modernidad, así como esa mezcla de danza, música, acrobacia, magia, luz y el mensaje que crea un lenguaje propio y particular, dotando al espectáculo de una vanguardia extraordinaria.

Mientras tanto, miles de coruñeses aprovecharon la mañana del domingo para acercarse a los cementerios y adecentar los sepulcros de sus seres queridos, en vísperas del día de Difuntos. El precio de las flores comenzó a experimentar la subida habitual de estas fechas. La Compañía de Tranvías reforzará durante estos días sus servicios.

Además, la Dirección Xeral de Protección Civil advierte de la llegada a Galicia hoy lunes, 30 de octubre de 2000, de un fuerte temporal de viento, por lo que recomienda extremar las precauciones al circular por las carreteras de la comunidad autónoma.

Jueves, 30 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Una casa impide circular en la calle Ribadavia

En la calle Ribadavia-Sofía Casanova –¿dos nombres para una pequeña e intransitable calle?– hay una casa casi deshabitada y de aspecto ruinoso que impide la circulación y el trazado normal. De dicha vivienda dicen los vecinos que la dueña está recogida en el Asilo de Ancianos de La Coruña. El caso es que no se sabe por qué, siendo un gran estorbo, no se ha acometido su derribo. Esta calle Ribadavia también se denomina Sofía Casanova y está interrumpida por cascotes y maderas y restos de una huerta que dejó de serlo al construirse una casa al lado de la misma.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha pasado un recibo a don Francisco Alvedro, con domicilio en San Roque de Afuera, para que abone antes del 15 de noviembre de 1975 la contribución de 300 pesetas por un solar de su propiedad. El caso es que dicho solar fue expropiado hace diez años.

Viernes, 30 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Fiesta del Día del Ahorro en el Teatro Linares Rivas

La Caja de Ahorros de La Coruña, organizadora de la fiesta del Día del Ahorro, que se celebrará a las doce del día de mañana sábado, 31 de octubre de 1925, en el Teatro Linares Rivas, recomienda a los señores profesores de las escuelas invitadas, la asistencia a dicho acto, acompañados de veinte alumnos de cada una de ellas, entre los cuales figuren aquellos indicados para recibir ya la cartilla de ahorro.

En clave internacional, la prensa estima que el rápido arreglo hallado al conflicto greco-búlgaro constituye el triunfo más importante de los conseguidos hasta ahora por la Sociedad de las Naciones. En la sesión celebrada ayer en París Chamberlain felicitó calurosamente a Briand y le dio las gracias por sus acertadas gestiones. A las frases del representante inglés se asociaron todos los miembros del Consejo.