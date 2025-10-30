Fin a los atascos en Matogrande: reabre el enlace entre el polígono de A Grela y Alfonso Molina

Reapertura del enlace entre A Grela y Alfonso Molina Patricia G. Fraga

Matogrande 'respira' por fin. Tras tres días de intensos atascos, el barrio, y sobre todo su rotonda de entrada, vuelve a tener un tráfico normalizado.

El Ayuntamiento de A Coruña ha reabierto este mediodía el enlace que une el polígono de A Grela con la avenida de Alfonso Molina, lo cual permite que el intenso tráfico procedente de la zona industrial se reparta y ya no colapse la glorieta de Matogrande.

Fue el martes por la mañana cuando se cerró este ramal, debido a las obras de reforma de Alfonso Molina, aunque los primeros problemas de tráfico no llegaron hasta ese mediodía. Se repitieron de nuevo el miércoles, obligando incluso a la Policía Local a acercarse a la zona para ordenar el tráfico, y este jueves por la mañana.

Y es que el intenso tránsito desde A Grela fue a parar casi por completo a Matogrande y al ramal de acceso a la Tercera Ronda, lo que bloqueó gran parte de la avenida en las horas punta.