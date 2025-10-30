Mi cuenta

A Coruña

Fin a los atascos en Matogrande: reabre el enlace entre el polígono de A Grela y Alfonso Molina

El barrio recupera la normalidad tras tres días de intensas retenciones

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/10/2025 13:17
Reapertura del enlace entre A Grela y Alfonso Molina
Reapertura del enlace entre A Grela y Alfonso Molina
Patricia G. Fraga

Matogrande 'respira' por fin. Tras tres días de intensos atascos, el barrio, y sobre todo su rotonda de entrada, vuelve a tener un tráfico normalizado. 

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre el polígono de A Grela y Alfonso Molina

Colapso de tráfico en Matogrande por las obras en Alfonso Molina

El Ayuntamiento de A Coruña ha reabierto este mediodía el enlace que une el polígono de A Grela con la avenida de Alfonso Molina, lo cual permite que el intenso tráfico procedente de la zona industrial se reparta y ya no colapse la glorieta de Matogrande.

Corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina

Atascos en A Coruña en el primero de sus tres días sin enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Fue el martes por la mañana cuando se cerró este ramal, debido a las obras de reforma de Alfonso Molina, aunque los primeros problemas de tráfico no llegaron hasta ese mediodía. Se repitieron de nuevo el miércoles, obligando incluso a la Policía Local a acercarse a la zona para ordenar el tráfico, y este jueves por la mañana. 

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Las obras de Alfonso Molina obligan al 092 a desplegarse en la rotonda de Matogrande

Y es que el intenso tránsito desde A Grela fue a parar casi por completo a Matogrande y al ramal de acceso a la Tercera Ronda, lo que bloqueó gran parte de la avenida en las horas punta. 

