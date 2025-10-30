Exolum pondrá en marcha su terminal de graneles líquidos en Langosteira entre 2029 y 2030

Reunión en la Autoridad Portuaria de A Coruña Cabalar (EFE)

Exolum, empresa dedicada al transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, pondrá en funcionamiento una nueva terminal de depósito de graneles líquidos en el Puerto Exterior de Langosteira entre los años 2029 y 2030.

Para ello invertirá cien millones de euros, tal y como explicó ayer el CEO de la empresa, Javier Goñi. Este, tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, anunció los detalles de la operación.

La empresa anunció en julio su intención de pedir al Puerto ocupar 120.000 metros cuadrados en la dársena exterior, lo que convertirá el proyecto en la mayor concesión de los muelles hasta la fecha. El proyecto se enmarca en la estrategia de la compañía para facilitar la transición energética en España y Europa mediante el impulso de infraestructuras adaptadas a los nuevos vectores energéticos.

La terminal servirá para almacenar, mezclar y expedir líquidos en Punta Langosteira y albergará desde hidrocarburos tradicionales a productos ligados a energías verdes. Goñi señaló que este es un “proyecto enormemente ilusionante” y recordó que la inversión es de 100 millones de euros para una terminal que tendrá una capacidad de 165.000 metros cúbicos.

“También queremos que permita ser un elemento tractor para Galicia”, indicó, y afirmó que las obras generarán “centenares de puestos de trabajo” mientras que la terminal tendrá “30 puestos permanentes”. Se trata de una “instalación punterísima de primer nivel” que permitirá a Galicia tener la “infraestructura” para desarrollar nuevos mercados.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que este es “un proxecto fundamental e estratéxico para Galicia” porque Exolum es “a primeira empresa española en distribución de combustibles, con presencia noutros países”.

Es también, dijo, una forma de “consolidar a aposta por un porto exterior que demandan empresas que necesitan esa situación xeográfica, esas instalacións e esa accesibilidade”. Esta terminal “supón abrir a tódalas empresas galegas e de fóra un mercado que en Europa estase a consolidar e que en España está aterrizando”.

Alfonso Rueda también hizo hincapié en el papel que el Puerto Exterior desempeña como polo de atracción de “investimentos estratéxicos grazas ao seu potencial, á súa conectividade e á súa localización privilexiada”.