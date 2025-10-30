Asistentes al concierto de la Banda Municipal y de la AC Donaire en las fiestas del Rosario de la Ciudad Vieja Germán Barreiros

Ya es oficial. El Martes de Carnaval (de nuevo) y el día de la Virgen del Rosario (que regresa tras cuatro años) serán los festivos locales en A Coruña en el año 2026. Así lo ha confirmado la Xunta a través de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del listado de festivos que habrá en cada municipio gallego durante el próximo año.

La última vez que el Rosario fue festivo en A Coruña fue en 2022, desde entonces, San Juan se había impuesto como segunda jornada elegida, con el Martes de Carnaval como un fijo ya en el calendario de fiestas no laborables de la ciudad.

Fue en la época del popular Carlos Negreira como alcalde de A Coruña cuando, para atender la demanda ciudadana, se rompió la tradición y se decretó el día de San Juan festivo por primera vez. En 2012 y 2013, como el 24 de junio caía en domingo, el Rosario se mantuvo en el calendario de festivos. Sin embargo, en 2014 tuvieron que tomar una decisión que despertó críticas, sobre todo del sector religioso y de la Ciudad Vieja, pero que una abrumadora mayoría de la ciudad apoyó: el sacrificio del festivo del 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad desde el ataque de Drake en 1589.

El regidor se basó en una encuesta que indicaba que los coruñeses querían que San Juan fuese festivo, imponiéndose a San Juan y el Rosario en las preferencias. En 2015 se mantuvo la decisión, pero en 2016, al decretar la Xunta que San Juan fuese festivo autonómico, el Rosario volvió al calendario tras una petición formal firmada por 10.000 coruñeses que aceptó el entonces alcalde, Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica.

La polémica cesó en 2017 porque San Juan y el Rosario cayeron en sábado, pero llegó un nuevo festivo, sin tradición hasta entonces: el 8 de marzo, Día de la Mujer. La decisión se mantuvo en 2018, con un San Juan y Rosario dominicales.

Desde entonces, Martes de Carnaval y San Juan han seguido cada año como los festivos tradicionales de A Coruña, excepto en 2020 y 2022, cuando el Rosario se incorporó al calendario, bien por decretarse San Juan como festividad autonómica o por caer el Día de la Mujer en domingo. Desde entonces, la patrona coruñesa no había vuelto al calendario festivo. Hasta este 2026.

