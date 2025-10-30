Mi cuenta

A Coruña

Estos son los festivos locales de 2026 en A Coruña y su área metropolitana

La Xunta ha publicado la lista de festividades aprobadas de cara al próximo año

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/10/2025 10:58
Concierto de la Banda Municipal y de la AC Donaire
Asistentes al concierto de la Banda Municipal y de la AC Donaire en las fiestas del Rosario de la Ciudad Vieja
Germán Barreiros

Ya es oficial. El Martes de Carnaval (de nuevo) y el día de la Virgen del Rosario (que regresa tras cuatro años) serán los festivos locales en A Coruña en el año 2026. Así lo ha confirmado la Xunta a través de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del listado de festivos que habrá en cada municipio gallego durante el próximo año.

La última vez que el Rosario fue festivo en A Coruña fue en 2022, desde entonces, San Juan se había impuesto como segunda jornada elegida, con el Martes de Carnaval como un fijo ya en el calendario de fiestas no laborables de la ciudad.

¿Cuáles serán los festivos locales de A Coruña en 2026?

Fue en la época del popular Carlos Negreira como alcalde de A Coruña cuando, para atender la demanda ciudadana, se rompió la tradición y se decretó el día de San Juan festivo por primera vez. En 2012 y 2013, como el 24 de junio caía en domingo, el Rosario se mantuvo en el calendario de festivos. Sin embargo, en 2014 tuvieron que tomar una decisión que despertó críticas, sobre todo del sector religioso y de la Ciudad Vieja, pero que una abrumadora mayoría de la ciudad apoyó: el sacrificio del festivo del 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad desde el ataque de Drake en 1589.

El regidor se basó en una encuesta que indicaba que los coruñeses querían que San Juan fuese festivo, imponiéndose a San Juan y el Rosario en las preferencias. En 2015 se mantuvo la decisión, pero en 2016, al decretar la Xunta que San Juan fuese festivo autonómico, el Rosario volvió al calendario tras una petición formal firmada por 10.000 coruñeses que aceptó el entonces alcalde, Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica. 

La polémica cesó en 2017 porque San Juan y el Rosario cayeron en sábado, pero llegó un nuevo festivo, sin tradición hasta entonces: el 8 de marzo, Día de la Mujer. La decisión se mantuvo en 2018, con un San Juan y Rosario dominicales. 

Desde entonces, Martes de Carnaval y San Juan han seguido cada año como los festivos tradicionales de A Coruña, excepto en 2020 y 2022, cuando el Rosario se incorporó al calendario, bien por decretarse San Juan como festividad autonómica o por caer el Día de la Mujer en domingo. Desde entonces, la patrona coruñesa no había vuelto al calendario festivo. Hasta este 2026.

Estos son todos los festivos de A Coruña y su área metropolitana en 2026 

festivos 2026
Abegondo17 de febrero, Martes de Carnaval29 de junio, San Pedro
Aranga17 de febrero, Martes de Carnaval20 de marzo, fiesta local en Aranga
Arteixo17 de febrero, Martes de Carnaval16 de septiembre, Santa Eufemia
Bergondo17 de febrero, Martes de Carnaval17 de agosto, fiesta local en Bergondo
Betanzos17 de febrero, Martes de Carnaval18 de agosto, Os Caneiros
Cambre17 de febrero, Martes de Carnaval17 de agosto, fiesta local en Cambre
Carral17 de febrero, Martes de Carnaval8 de septiembre, Virgen del Socorro
Coirós7 de enero, San Julián17 de febrero, Martes de Carnaval
A Coruña17 de febrero, Martes de Carnaval7 de octubro, Virgen del Rosario
Curtis17 de febrero, Martes de Carnaval8 de septiembre, Virgen de los remedios
Irixoa17 de febrero, Martes de Carnaval10 de agosto, San Lorenzo
Miño17 de febrero, Martes de Carnaval29 de junio, San Pedro
Oleiros17 de febrero, Martes de Carnaval6 de abril, Lunes de Pascua
Oza-Cesuras17 de febrero, Martes de Carnaval17 de mayo, San Isidro
Paderne17 de febrero, Martes de Carnaval18 de agosto, fiesta local en Paderne
Sada17 de febrero, Martes de Carnaval18 de agosto, fiesta local en Sada
Vilarmaior16 de febrero, Lunes de Carnaval17 de febrero, Martes de Carnaval
Vilasantar17 de febrero, Martes de Carnaval24 de julio, fiesta local en Vilasantar

