El PP denuncia que "el escudo social municipal se resquebraja por los recortes de Inés Rey"

Miguel Lorenzo, líder de los populares en A Coruña

El Grupo Popular denuncia que el escudo social municipal "se está resquebrajando" por "la manera de gestionar Inés Rey las partidas y los programas sociales". “Todos estos recortes los hace cuando la inflación ha subido un 23% desde que gobierna, la cesta de la compra casi un 40% en los últimos cinco años, tras subir todos los impuestos municipales un 3% el pasado año y la tasa de basura un 43% a partir del próximo. Para qué presumen de presupuesto más alto si luego recortan los programas sociales”, señalan.

El Talón Restaurante tiene cada vez menos usuarios, ha perdido casi cien en el último año, no se actualizan los importes de los bonos a pesar de que se ha disparado el coste de la vida y la partida presupuestaria no aumenta desde 2015, según datos compartidos por los populares en un comunicado de prensa.

"Inés Rey ha dejado sin Beca Comedor a más de mil niños en los dos últimos cursos por falta de fondos a pesar de cumplir los requisitos para obtener la ayuda. Con Inés Rey los menores comen en los comedores escolares por sorteo, en vez de aumentar la partida presupuestaria para que todos los que tienen derecho disfruten de la beca", apuntan en la nota.

Indican también que la alcaldesa llevará al Pleno el aumento del copago para el servicio de ayuda a domicilio, tras haberlo subido un 3% el año pasado a todos los usuarios. Con la propuesta que se debatirá en la sesión del próximo jueves, medio millar de usuarios pagarán más por el servicio: 78 que hasta ahora no pagaban comenzarán a hacerlo y a 491 les subirá el precio de media entre un 30 y un 50%.

"Hay que recordar que Inés Rey dejó sin ejecutar 1 M€ en 2024 para emergencia y renta social y que en el presupuesto de 2025 redujo en 1,2 M€ estas partidas", sostienen.

“Estas son las políticas que apoyan quienes se autodenominan progresistas, tanto PSOE como BNG”, finalizan.