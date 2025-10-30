El otro monumento a la gaviota de A Coruña

Gaviota posada en el brazo de uno de los surfistas de la fuente de A Coruña Víctor Seoane

Es habitual que los cantantes se unan para ocasiones especiales. Es lo que antes se llamaba colaboración y, en este siglo XXI de los términos en inglés, 'featuring' o 'feat.'. Este jueves la ciudad de A Coruña dio lugar a una colaboración especial de este estilo, en lo que se podría denominar 'Surfista feat. gaviota'.

La curiosa imagen la pudieron ver los que este jueves a primera hora de la mañana pasaban por el Paseo Marítimo de A Coruña. Una gaviota se encaramaba cómodamente al brazo estirado de uno de los surfistas de la fuente que hay entre las playas del Matadero y el Orzán.

Curiosamente, estas aves tienen un poco más lejos su propio monumento: la fuente situada en la plaza de Portugal, a la altura de la playa de Riazor. No es la primera vez que los pájaros vuelan hasta 'conquistar' a sus vecinos surfistas, dejando una estampa curiosa para coruñeses y visitantes.