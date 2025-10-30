Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El otro monumento a la gaviota de A Coruña

Noela Rey Méndez
30/10/2025 13:46
Gaviota posada en el brazo de uno de los surfistas de la fuente de A Coruña
Víctor Seoane

Es habitual que los cantantes se unan para ocasiones especiales. Es lo que antes se llamaba colaboración y, en este siglo XXI de  los términos en inglés, 'featuring' o 'feat.'. Este jueves la ciudad de A Coruña dio lugar a una colaboración especial de este estilo, en lo que se podría denominar 'Surfista feat. gaviota'.

Fuente de los surfistas

La emblemática fuente de A Coruña que se está adecentando

La curiosa imagen la pudieron ver los que este jueves a primera hora de la mañana pasaban por el Paseo Marítimo de A Coruña. Una gaviota se encaramaba cómodamente al brazo estirado de uno de los surfistas de la fuente que hay entre las playas del Matadero y el Orzán.

Gaviota posada en el brazo de uno de los surfistas de la fuente de A Coruña
Víctor Seoane

Curiosamente, estas aves tienen un poco más lejos su propio monumento: la fuente situada en la plaza de Portugal, a la altura de la playa de Riazor. No es la primera vez que los pájaros vuelan hasta 'conquistar' a sus vecinos surfistas, dejando una estampa curiosa para coruñeses y visitantes.

La fuente de las gaviotas de A Coruña cambia de ubicación

