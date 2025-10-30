El otro monumento a la gaviota de A Coruña
Es habitual que los cantantes se unan para ocasiones especiales. Es lo que antes se llamaba colaboración y, en este siglo XXI de los términos en inglés, 'featuring' o 'feat.'. Este jueves la ciudad de A Coruña dio lugar a una colaboración especial de este estilo, en lo que se podría denominar 'Surfista feat. gaviota'.
La curiosa imagen la pudieron ver los que este jueves a primera hora de la mañana pasaban por el Paseo Marítimo de A Coruña. Una gaviota se encaramaba cómodamente al brazo estirado de uno de los surfistas de la fuente que hay entre las playas del Matadero y el Orzán.
Curiosamente, estas aves tienen un poco más lejos su propio monumento: la fuente situada en la plaza de Portugal, a la altura de la playa de Riazor. No es la primera vez que los pájaros vuelan hasta 'conquistar' a sus vecinos surfistas, dejando una estampa curiosa para coruñeses y visitantes.