El Gobierno local de A Coruña lleva las ordenanzas fiscales al pleno del próximo jueves

El grupo municipal del PSOE; durante el último pleno Patricia G. Fraga

En el próximo pleno de A Coruña, fijado para el jueves seis, el Gobierno local confía en aprobar de forma inicial las ordenanzas fiscales, paso previo para sacar adelante los presupuestos de 2026. El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, lo ratificó: "É un primeiro paso, está habendo unha actitude positiva e confiamos nun acordo co BNG".

"Non presupón nada, pero é unha condición necesaria", insistió Lage, que asegura que sigue siendo aprobar los presupuestos de 2026 antes de que finalice el año. "Traballo cunha planificación pero non depende só de nos", matizó.

De momento, continúa la fase de negociación. "Eu non acostumo facer futuribles", apuntó. El PP critica que el Gobierno local está aprovechando la mayor libertad para mover partidas presupuestarias, aprobados con los presupuestos de este año, para modificar el Plan de Barrios sin pasar por el pleno. "Todo ten control de legalidade", advierte.

Menos presión, más inspección

El hecho de que las ordenanzas fiscales se sometan a aprobación en un pleno ordinario, en vez de en uno extraordinario, con el matiz correspondiente de premura, significa precisamente que "o queda todo para última hora". E insiste: "Estamos na boa dirección, e a idea e no incrementar a presión fiscal, pero que se mellore a inspección". Esto, desde luego, no afecta a la tasa de basura, que se dispara un 40%, debido a la ley nacional que obliga a repercutir el coste sobre el ciudadano.

Tampoco exime de que se encarezcan algunas de las prestaciones que ofrece el Ayuntamiento. Por ejemplo, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que afecta la ordenanza fiscal número 18. Se encarece bastante, y pasa a reducirse el número de personas que reciben este servicio (que supone enviar un auxiliar a casa de dependientes) de forma gratuita.

También se lleva a pleno la tasa de prestación de servicios en museos y otras instalaciones municipales. Básicamente, se redondean a la baja las tarifas de los Museos Científicos para favorecer los pagos al contado.

Igualmente, la tasa por la red de alcantarillado a los municipios del área sí se subirá, dependiendo de los metros cúbicos que vieran los municipios limítrofes a la red herculina. Esto obligará a instalar caudalímetros.