El 'gemelo' coruñés que estuvo en el funeral por las víctimas de la dana

Al fondo, la gran escultura dedicada al ADN en la Ciudad de las Artes y las Ciencias EFE

El funeral que conmemoró este miércoles el primer aniversario de la trágica dana que se llevó por delante las vidas de más de 200 personas en el levante español no solo tuvo como protagonistas a las víctimas y a un abucheado e increpado presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al que familiares y amigos apuntan como responsable de los fallecimientos al no emitir a tiempo un aviso meteorológico que pudiese evitar que los vecinos saliesen de sus domicilios.

En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el lugar en el que tuvo lugar el emotivo acto, presidido por los reyes de España, un elemento del edificio estuvo casi en primera fila para honrar la memoria de las personas fallecidas. Uno de los elementos fijos del edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es una gran hélice de ADN que a los coruñeses les sonará mucho.

Y es que esta obra es prácticamente 'gemela' de la que está instalada en la Domus herculina. emedoble, el taller dirigido por el artista Manolo Martín, junto a los arquitectos Rafael Rivera y Mateo Signes, fue el encargado de crear esta doble hélice de ADN, que preside uno de los grandes pasillos acristalados de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

La idea inicial, sin embargo, tiene toque coruñés. Ramón Núñez Centella, divulgador detrás del proyecto que permitió crear tanto la Domus como la Casa de las Ciencias y el Aquarium Finisterrae, ejerció también de asesor durante las tareas de diseño del museo valenciano -inaugurado en 1998-, en colaboración con su colega Manuel Toharia.

Efectivamente el modelo de ADN que hay en ese espacio (“la calle mayor”) del museo de las ciencias de Valencia es idea mía. Yo hice, con Manuel Toharia, el proyecto museológico. Eran muchos retos, y había que dar sentido a muchos espacios, pero en ese grande que nos ocupa puse un péndulo de Foucault y un modelo de la estructura del ADN", certifica Ramón Núñez.

De ahí que la Ciudad de las Artes y las Ciencias vista uno de los elementos que también es más icónico en la Domus, que abrió sus puertas en 1995: la doble hélice de libros en la zona de la entrada de la Casa del Hombre.

Doble hélice del ADN hecha con libros en la Domus Archivo El Ideal Gallego

El modelo de doble hélice de ADN del centro coruñés está construido con guías telefónicas de países europeos y la cantidad de información que contiene equivale a la del genoma humano, explican desde los Museos Científicos. Su 'gemela' valenciana es una representación artística que también rinde homenaje a la molécula de la vida y que tiene una altura de 15 metros.