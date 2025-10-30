Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El BNG cuestionará el servicio de transporte de A Coruña en el próximo pleno

El conjunto nacionalista asegura un empeoramiento de este servicio público en la ciudad

Redacción
30/10/2025 14:15
Línea 11 circulando en Juan Flórez

Según el Bloque Nacionalista Galego, existe un empeoramiento del servicio del transporte público urbano en la ciudad. Este argumento servirá a la concejala Avia Veira para preguntarle a la alcaldesa, Inés Rey,  sobre este tema en el pleno ordinario del Ayuntamiento programado para el próximo jueves 6 de noviembre.

“Señora Rey, ¿qué pasa con los buses en A Coruña?”, cuestionará Veira. “Es una evidencia que el servicio cada día va a peor. Los buses van cada vez más llenos. Las frecuencias de paso son cada vez mayores. Ves pasar buses abarrotados y fuera de servicio, lo que es muy frustrante si tienes que coger un tren, ir a una cita médica, al trabajo o ir a recoger tus hijos a la escuela”, refiere la concejala nacionalista.

Para el BNG no es suficiente la excusa de que el contrato está caducado. Primero, aseguran, porque si lo está, el único responsable es el Gobierno Local, que "tuvo tiempo más que suficiente para licitar una nueva concesión". Y segundo, porque el ejecutivo en minoría de Inés Rey sí posee herramientas para mejorar el servicio, como se demuestra los días de partido cuando operan buses lanzaderas, aseguran. 

“El Gobierno de Inés Rey puede y debe ponerle remedio a la degradación del servicio y sacar lo antes posible la nueva licitación. A Coruña necesita modernizar su transporte público urbano, reordenar líneas, habilitar mejores conexiones con los centros hospitalarios, y ampliar horarios, de modo a que los buses comiencen la circular antes y concluyan más tarde su jornada, cubriendo los distintos horarios laborales”, afirma la concejala nacionalista.

