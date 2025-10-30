Mi cuenta

A Coruña

El barrio más heavy de A Coruña mete miedo en Halloween

Vuelve el Floresween al Barrio de las Flores

Noela Rey Méndez
30/10/2025 11:11
Floresween del Barrio de las Flores
Floresween del Barrio de las Flores

El Barrio de las Flores ya se prepara para la noche más terrorífica del año. El que es el barrio más heavy de A Coruña transformará sus calles en un recorrido que dará mucho miedo para celebrar el 'Floresween 2025'

Fantasmas, zombis, brujas y demás monstruos invadirán el Barrio de las Flores con adivinanzas y desafíos par a los más valientes. 

El truco o trato más ambicioso de la historia de A Coruña: estas son las fiestas de Halloween en cada barrio

Niños y adultos -178 pequeños y 94 mayores ya están anotados- irán por el barrio para recorrer un templo samurai, una taberna maldita, un bosque encantado, un túnel fantasma, el castillo de Frankensween, una carnicería, un aquelarre de las flores, una zona de carteros asesinos, carteros locos y una pareja diabólica, y hasta un pasadizo zombie

La fiesta empezará en la cafetería-bar Din Don a las 19.30 y al terminar, habrá un 'petisco terrorífico' en la cafetería-bar Invarnadero.

