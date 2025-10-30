Comienza en A Coruña un proyecto piloto para una plataforma de datos a nivel local en el Papagayo

Presentación en el centro de empresas del Papagayo Andy Perez

En el mundo digital, cada vez se generan, transmiten y recogen más datos. Pero la mayoría de estos se encuentran guardados de forma dispersa, lo que limita su utilidad. Por eso, a nivel local, se ha puesto en marcha una iniciativa que pretende crear una plataforma donde se pueda recoger los datos que generan entidades tan importantes como el Ayuntamiento, la Universidad, o las empresas más importantes, así como a la ciudadanía. Se denomina Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) y cuenta ya con una oficina en el centro de empresas Papagayo.

A Coruña es una de las doce ciudades de España que se han convertido en sede de una oficina del dato

Se centrar en mejorar la eficiencia en movilidad, gestión de recursos (como el agua) y servicios públicos y en impulsar la competitividad de las empresas a nivel local. Existen ya doce CEOD en otras tantos ciudades de España, todas ellas dentro del proyecto Edint (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Está financiado con 13 millones de euros del Ministerio de Transición Digital y 36 empresas ya se han comprometido a participar en esta iniciativa basada en el concepto de “economía del dato”.

Hoy, la alcaldesa, Inés rey, asistió a la presentación y explicó que es una oportunidad para “unha xestión máis intelixente e colaborativa, onde os datos tradúzanse en beneficios reais para a cidadanía”. De momento, se entra en una fase piloto en el que varias UTE (Unión Temporal de Empresas) colaborarán para poner en marcha la plataforma.

De esta manera, se trata de rentabilizar las inversiones previas en proyectos como Smart City, que en A Coruña llevó a cabo el PP, y que permitió digitalizar la gestión municipal. 