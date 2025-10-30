Los camposantos coruñeses ya se visten para honrar a los difuntos

Un operario pone a punto el cementerio de San Amaro para el Día de Difuntos Quintana

Como cada año, en vísperas del Día de Todos los Santos los cementerios empiezan a llenarse de los más previsores, que optan por acudir las jornadas previas a camposantos como el de San Amaro, Oza o Feáns para poner todo a punto de cara al 1 de noviembre.

Aunque este año el tiempo no acompaña, pues la lluvia durante los días previos ha hecho que muchos retrasen los preparativos del Día de Difuntos para los breves instantes en los que sale el sol, algunos han decidido desafiar a la meteorología y acudir igual a los cementerios.

A la imagen habitual de estos días se han sumado así los paraguas, botas y chubasqueros. Tampoco se retrasaron las tareas de limpieza, que se intensifican durante estos días en cementerios como el de San Amaro, donde varios operarios trabajaron ayer en las preparaciones de este día.

También los usuarios han comenzado a sacar brillo a las lápidas de sus seres queridos, que ya lucen las flores típicas de esta celebración. A los crisantemos, tuyas, margaritas o claveles blancos que ya decoran los cementerios herculinos se sumarán más arreglos florales de aquellos que prefieren esperar al propio día para visitar las sepulturas de sus familiares.

Aunque debido a la gran afluencia que suele haber el 1 de noviembre, que este año cae en sábado por lo que se esperan incluso más visitantes, hay muchos que optan por evitar este día y acuden las jornadas previas.

Así, días como la de este miércoles, en los cementerios se mezclan aquellos que ponen todo a punto para el gran día y otros que hacen su propio homenaje antes, ya que al final lo importante es recordar a la persona fallecida, independientemente del día del año.

Ampliación de horario

Para hacer frente a la gran afluencia por el Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación del horario de los cementerios de San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza y San Cristóbal das Viñas. De esta forma y hasta el día 1, estarán abiertos hasta las 19.00 horas, una hora más que la franja habitual –09.00 a 18.00 horas–.

También se reforzarán los buses urbanos a los citados cementerios. Concretamente, el 23 y el 23A contarán con dos vehículos más el día 31 y 1, lo que permitirá un servicio cada 18 minutos para llegar al cementerio de Feáns.

Lo mismo ocurrirá el día 1 con la línea 3 –que lleva a San Pedro de Visma y a San Amaro–, con una frecuencia combinada con el 3A de 17 minutos. Al cementerio de San Pedro de Vista también se podrá acceder mediante las líneas 12 y 14. Además, la línea 11 tendrá también dos autobuses más, con uno cada 18 minutos.

Las restantes zonas de la ciudad herculina están comunicadas con San Amaro mediante las líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 17 y con Oza a través del 1, 12A y 14.