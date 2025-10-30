A Coruña acogerá el III Foro da Industria Galega do Audiovisual, una cita con la diversidad en el cine

Veira, Méndez y Castro, en la presentación de esta mañana

A Coruña acogerá entre los días 5 y 7 de noviembre una cita de referencia nacional del mundo audiovisual. Se trata del III Foro da Industria Galega do Audiovisual, que en esta ocasión se centrará en la diversidad en el séptimo arte. Así, habrá charlas y proyecciones en lugares como el Espacio Avenida Abanca o Cantones Cines para reflexionar sobre sobre los retos y oportunidades de un audiovisual más diverso y plural.

En la presentación del foro participaron esta mañana el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; la portavoz de la Diputación, Avia Veira; y la vicepresidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Carmen Méndez. Los contenidos del mismo fueron programados por la gestora cultural Salima Jirari, y combinan la proyección de cortometrajes y largometrajes, mesas redondas o ponencias, en las que destacadas voces del sector gallego y estatal compartirán experiencias y buenas prácticas. Entre los asistentes confirmados figuran profesionales como Nati Juncal, Bea Saiáns, Miguel Canalejo, Xiana do Teixeiro, Eva Libertad, Ian de la Rosa, Lucía Estévez, Charli Bujosa, Laura Galán, Kathy Sey

El programa abordará cuestiones como la representación diversa, la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad y nuevas perspectivas en la producción y el casting. También habrá mesas redondas sobre nuevos roles emergentes en el audiovisual, como la coordinación de intimidad y el impacto de la diversidad en todas las fases de producción.

Destaca también la proyección de dos filmes el jueves 5 y el viernes 7: Sorda, candidata a representar a España en los Premios Oscar, aborda la vida y los retos de una mujer sorda en una sociedad adaptada a la audición. La directora Eva Libertad acompañará la proyección. El siguiente título será La Furia, protagonizado por Ángela Cervantes y Àlex Monner. El filme es un drama español que sigue a Álex, una joven actriz que sufre una violación y canaliza su trauma a través del teatro y la interpretación de Medea, y la proyección estará acompañada por la actriz Ángela Cervantes y la productora Mireia Graell.

Las entradas para asistir al foro tendrán un coste de cinco euros diarios en concepto de reserva de plaza, que deberán abonarse al completar el formulario de inscripción. Esta cantidad actúa como garantía de asistencia y será devuelta íntegramente a las personas que finalmente acudan al evento. El formulario de inscripción está disponible en la web de la Academia Galega do Audiovisual.