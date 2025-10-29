Viajar en tren de Madrid a A Coruña por Navidad costará hasta 111 euros por trayecto
Viajar en tren de Madrid a A Coruña durante las fechas navideñas será este año un lujo difícil de asumir para muchas familias gallegas, según denuncia el Bloque Nacionalista Galego, que ha reclamado al Gobierno central y a Renfe que adopten medidas urgentes para frenar el incremento de los precios en los trayectos que conectan Galicia con la capital.
El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, calificó de “abusivas” las tarifas actuales, que oscilan entre los 80 y los 111 euros por trayecto, dependiendo del destino. “Son cifras escandalosas que dificultan viajar en tren a Galicia en estas fechas para la mayoría social”, afirmó.
Según los datos recopilados por el BNG, los billetes disponibles para los días previos a Nochebuena presentan precios que “no tienen justificación posible”:
- Ourense: entre 84 y 95 euros
- Santiago de Compostela: entre 89 y 105 euros
- A Coruña: entre 89 y 111 euros
- Lugo: entre 80 y 91 euros
- Vigo y Pontevedra: entre 89 y 101 euros
El diputado exige que Galicia reciba el mismo trato tarifario que otras comunidades autónomas donde existen servicios de proximidad o descuentos más amplios, y pide al Ministerio de Transportes “una actuación inmediata” para garantizar precios “razonables y accesibles” en los desplazamientos ferroviarios durante la campaña navideña.