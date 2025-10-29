Un millar de egresados ‘se impulsan’ hacia el emprendimiento en la UDC

Alumnos egresados y empresas intercambiaron opiniones, esta mañana, en la Feria de Emprendimiento de la UDC Carlota Blanco

La Universidad de A Coruña celebró esta mañana el Impulsa-T, la primera Feria de Emprendimiento y Apoyo al Empleo. Más de un millar de personas, en su mayoría estudiantes de máster, se acercaron al pabellón de deportes del campus de Elviña desde las diez de la mañana para conocer de primera mano las entrañas del mercado laboral.

El evento contó con la presencia de Marta Mariño Regueiro, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración; Diana Sobral Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados, y del rector de la UDC, Ricardo Cao, quien destacó las elevadas tasas de inserción laboral de las personas egresadas en la Universidad. “Preto dun 90% dos nosos titulados dos mestrados e graos consiguen emprego durante o primeiro ano, e, en torno a un 78% nos graos e un 90% en mestrados atopan traballos moi cualificados”, explicó.

Todo tipo de perfiles

La iniciativa, que se trasladará hoy al campus de Ferrol, sirvió para que los estudiantes pudieran acercarse, sin miedo, a lo que proponían las casi cincuenta empresas y entidades participantes. Además, el recinto contaba con un espacio en el que emprendedores pudieron dar a conocer su negocio a través de presentaciones. En el caso de los stands en donde los que más llamaron la atención del público fueron los del sector financiero, con empresas como Abanca, PwC o Deloitte, entre otras. No obstante, el flujo de los egresados por todo el recinto fue constante desde el minuto uno. Sobre todo, buscando el ámbito que más se adapta al perfil de cada uno de ellos.

La sexta Feira de Emprego de Erlac estará marcada por la globalización y el empleo joven Más información

En Grupo Eulen, por ejemplo, ofrecen servicios que van desde perfiles menos cualificados, como puede ser limpieza, logística o auxiliares, o más cualificados, como las áreas de administración o sanitaria. Según Cecilia Camba, del departamento de selección, aunque no es la primera feria de estas características a la que acuden, cree que es “un punto importante entre los estudiantes y las empresas” y que todo sirve para “poder conocer a los mejores perfiles”.

Como era de esperar, la acogida tuvo un gran éxito, aunque no desde primera hora. Y es que, aunque a las 10.00 horas ya había algún que otro estudiante informándose sobre puestos vacantes, fue un poco antes del mediodía, y sobre todo por la tarde cuando el pabellón de deportes de Elviña acogió mayor cantidad de egresados.

Más de 350 personas participan en la Feria de Empleo Sénior de la Cámara de Comercio en A Coruña Más información

Una de las empresas que en cada feria observa cómo el volumen de estudiantes que se les acercan no para de crecer es Navantia. “Nosotros ofrecemos prácticas, además de hablar de las diferentes vacantes de empleo disponibles”, apuntó Teresa Galdo, representante en la feria de la empresa ferrolana: “La gente nos ve como una empresa inaccesible pero vivimos un momento muy puntero en la contratación”, concluyó.