Un herido en Alfonso Molina tras chocar contra un camión

Accidente en Alfonso Molina

Fue poco después de las once y media de la mañana. Una persona resultó herida en Alfonso Molina, a la salida de A Coruña, tras chocar el coche que conducía con un camión que iba cargado de vehículos.

El turismo, un Citroën C2, iba en dirección salida de la ciudad cuando perdió el control y e invadió el carril de conexión de la AC-11 con la avenida de de San Cristóbal.

En ese momento circulaba por el ramal un camión de transporte de coches, contra el que colisionó el C2, que quedó destrozado.

El estado en el que quedó el vehículo obligó a actuar a los Bomberos de A Coruña, que tuvieron que liberar a su conductor, que fue trasladado por una ambulancia al Chuac, consciente y con heridas de pronóstico reservado.