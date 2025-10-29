Autobús averiado en San Andrés

En plena hora punta de salida del trabajo (o del colegio), la calle de San Andrés de A Coruña tiene un carril cortado al tráfico debido a la avería de un autobús urbano.

Los operarios trabajan en el autobús averiado en San Andrés

Técnicos de la Compañía de Tranvías de A Coruña se desplazaron hasta la zona para reparar la avería, que se produjo en una de las ruedas traseras de un autobús doble.

Un autobús escolar se queda 'varado' en pleno centro de A Coruña Más información

La Policía Local también llegó hasta el lugar para regular el tráfico.

Alternativamente los coches están circulando en uno y otro sentido, mientras el autobús averiado ocupa el carril en dirección a la Iglesia Castrense, justo en la salida por Santa Catalina.