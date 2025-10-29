Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un autobús averiado corta la calle de San Andrés

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/10/2025 15:12
Autobús averiado en San Andrés
Autobús averiado en San Andrés

En plena hora punta de salida del trabajo (o del colegio), la calle de San Andrés de A Coruña tiene un carril cortado al tráfico debido a la avería de un autobús urbano

Autobús averiado en San Andrés
Los operarios trabajan en el autobús averiado en San Andrés

Técnicos de la Compañía de Tranvías de A Coruña se desplazaron hasta la zona para reparar la avería, que se produjo en una de las ruedas traseras de un autobús doble. 

Un autobús escolar se queda 'varado' en pleno centro de A Coruña

Más información

La Policía Local también llegó hasta el lugar para regular el tráfico.

Alternativamente los coches están circulando en uno y otro sentido, mientras el autobús averiado ocupa el carril en dirección a la Iglesia Castrense, justo en la salida por Santa Catalina.

Autobús averiado en San Andrés
Autobús averiado en San Andrés

Te puede interesar

Alumnos egresados y empresas intercambiaron opiniones, ayer, en la Feria de Emprendimiento de la UDC

Un millar de egresados ‘se impulsan’ hacia el emprendimiento en la UDC
Dani Sánchez
Tala de un chopo en la plaza de Ourense

El BNG pregunta si hay más chopos afectados por la enfermedad que obligó a cortar el de la plaza de Ourense
Redacción
Tristana Moraleja y Miguel Lorenzo

El PP pide a Inés Rey que presione al Gobierno para que acelere las obras en Alfonso Molina
Redacción
El ideal gallego

El 'terrorífico' fin de semana sin supermercados en A Coruña
Andrea López Ramos