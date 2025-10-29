A Coruña
Un autobús averiado corta la calle de San Andrés
En plena hora punta de salida del trabajo (o del colegio), la calle de San Andrés de A Coruña tiene un carril cortado al tráfico debido a la avería de un autobús urbano.
Técnicos de la Compañía de Tranvías de A Coruña se desplazaron hasta la zona para reparar la avería, que se produjo en una de las ruedas traseras de un autobús doble.
La Policía Local también llegó hasta el lugar para regular el tráfico.
Alternativamente los coches están circulando en uno y otro sentido, mientras el autobús averiado ocupa el carril en dirección a la Iglesia Castrense, justo en la salida por Santa Catalina.