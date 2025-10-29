Regreso al pasado: así eran los cines de A Coruña cuando Marty McFly se montaba en su Delorean

El cine Colón de A Coruña, en 1987 Archivo El Ideal Gallego

Este 31 de octubre varios cines de España reestrenarán la película 'Regreso al futuro', un filme que cumple los cuarenta años en 2025 ya convertido en icono fílmico e histórico. También, A Coruña está en la lista de salas en las que se proyectará el filme con motivo de su aniversario: en Cinesa Marineda City (a las 18.30 y 20.30) y en los Yelmo de Espacio Coruña (20.00). Esta vez, y a diferencia de aquel 1985 en el que Marty McFly enpezó a rodar en su Delorean, la ciudad regresará al pasado ochentero a la vez que el resto.

El estreno de 'Regreso al futuro' en A Coruña data del 19 de diciembre de 1985, días después de que en aquel diciembre se empezase a ver en las salas españolas. Ese 19/12/1985, el Teatro Colón tuvo funciones a las 17.15, 20.00 y 22.30 horas para ver las andanzas de Michael J. Fox y Christopher Lloyd. El precio de las entradas rondaba las 160 pesetas, al cambio, menos de un euro.

Aunque ahora el espacio está dedicado a espectáculos en vivo, el Colón era entonces uno de los cines de A Coruña, una faceta que inauguró en 1948 y que se cerró con una última proyección en 2002, la de la película 'Nueve reinas', de Ricardo Darín.

En enero la película llegó a otros cines, como el Coruña, el París (donde se anunciaba como “¡El filme que divierte a toda La Coruña!”) el Rex, que fue donde el 3 de febrero tuvo lugar el último pase en la ciudad.

En 1985, el Teatro Colón era uno de los once cines en los que los coruñeses y vecinos del área podían ver las películas del momento.

El cine Colón de A Coruña en 1986 Archivo El Ideal Gallego

Otro de ellos era el Cine Alfonso Molina. Situado en la calle de Ángel Senra de Os Mallos, en 1986, muy poco después de que Michael J. Fox encendiese su peculiar coche, cerró sus puertas. En aquel diciembre de 1985 su programación eran cuatro pases de 'El triángulo de las desnudas', una película calificada como 'S' y para mayores de 18 años por su alto contenido erótico, como sugiere su nombre.

En contraste, el Cine Avenida del Cantón Grande, resucitado en los últimos tiempos por Abanca para trasladar allí parte de sus servicios centrales y culturales, emitía una película de Disney para todos los públicos: 'Taron y el caldero mágico'.

Una pareja tan mítica como la compuesta por Michael J. Fox y Christopher Lloyd es la formada por Bud Spencer y Terence Hill, dos actores que golpeaban más que hablaban, pero que hicieron reír a toda una generación con sus andanzas. Una película suya es la que ofrecían en el Cine Coruña, con 'Dos superpolicías en Miami'. Esta sala fue otra que no aguantó mucho más el tirón y cerró en 1986 en una calle de la Galera que pronto sería más lugar de hostelería que otra cosa.

En el Cine Goya del Orzán, cerrado en 1996, la película que se emitía a la vez que el estreno de 'Regreso al futuro' era 'El felino', protagonizada por Joe Lewis, Barbara Bach y Christopher Lee, una obra para todos los públicos en la que un agente especial experto en artes marciales persigue a cabecillas del narcotráfico por todo el mundo.

'La mujer explosiva' era el 19 de diciembre de 1985 lo que se podía ver en el Cine Equitativa. Trataba sobre dos jóvenes estudiantes de una escuela secundaria que creaban por ordenador a la mujer ideal y esta les enseñaba a relacionarse con las chicas y a ganar confianza en sí mismos, una película que les sonará a los que rondan la cuarentena en 2025 porque a mediados de los 90 fue un clásico de los veranos televisivos con la serie 'Una chica explosiva'. El Equitativa, situado en la plaza de Vigo, consiguió permanecer en marcha hasta el año 2006. Ahora, donde antes se pudieron ver películas, se pueden hacer trámites, ya que el edificio es ahora el Registro Civil.

Mítico es también el actor Andrés Pajares, figura del cine español desde los años del destape. Su película 'Qué gozada de divorcio' es la que se podía ver aquel diciembre de 1985 en el Cine París de la calle Real. Este local, ahora dedicado a hostelería, es considerado uno de los primeros estables dedicados al cine en Galicia, donde empezó a proyectar películas en 1908. Su cierre en 1999 dejó paso a una tienda de Pull & Bear del grupo Inditex y, en los últimos tiempos, se ha reconducido hacia el mundo del ocio nocturno.

Otra comedia española para mayores de 18 años fue la que se proyectó en el Cine Rex de Santa Margarita. "En un lujoso hotel se cometen varios asesinatos de mujeres jóvenes. El propietario, alarmado, no se atreve a poner el caso en manos de la policía, pues teme espantar los escasos clientes. Confía la resolución al antiguo detective del hotel, hombre algo tosco que vive en el sótano, dedicado solamente a la lectura de novelas de Sherlock Holmes y consciente de las pocas luces del detective, el director le pone como ayudante a otro empleado, aparentemente despierto, pero tampoco demasiado inteligente", señala la sinopsis de Filmaffinity sobre esta película, en la que, aunque no lo parezca, la carga erótica llegaba a ser tan alta que estaba calificada como de serie 'S'. Pocos años después de que Marty McFly circulase por las pantallas coruñesas con su Delorean, en 1989, el Cine Rex cerró sus puertas con otro clásico de la comedia de Hollywood, la película 'Big', protagonizada por Tom Hanks.

El cine español era también el que llenaba la cartelera del Valle Inclán con 'Sé infiel y no mires con quién', una de las reconocidas comedias de Fernando Trueba, que estaba protagonizada por la cantante y actriz Ana Belén junto a Carmen Maura y Bibiana Fernández, entonces todavía conocida por su nombre artístico de Bibi Andersen. La sala de Comandante Barja consiguió llegar al entonces futurista siglo XXI, pero en el año 2000 cerró sus puertas tras proyectar 'El patriota' de Mel Gibson.

Y si en el Colón había jinetes temporales con 'Regreso al futuro', en el Cine Riazor eran los de los western los que triunfaban gracias al clásico 'Silverado' de Kevin Kline, Scott Glenn y Rosanna Arquette. Esta sala, situada en Rubine, y cerrada en 1998, terminó su historia con un pavoroso incendio en 2002 que destruyó el edificio en uno de los fuegos urbanos de la ciudad en los últimos tiempos.

Junto al Colón, había en aquel diciembre de 1985 otro teatro dedicado al cine, el Rosalía de Castro, que entonces proyectaba una producción internacional con base y actores españoles: 'Marbella: un golpe de cinco estrellas', protagonizada por Rod Taylor, Britt Ekland, Emma Suárez y Francisco Rabal, con dirección de Miguel Hermoso y que narraba la historia de un norteamericano afincado en la ciudad andaluza y su amante, que decidían apropiarse de tres millones de dólares de un compatriota.

La oferta de cines de 1985 en A Coruña se cerraba con los Multicines Chaplin, que contaban con tres salas, una de ellas dedicada al Cine X. Si en su sala 2 la película que se proyectaba era 'The killing films' sobre un periodista enviado a Camboya como corresponsal de guerra, en la 1 había otro de los grandes clásicos que acaban de cumplir los 40 en 2025: 'Gremlins'. El filme de Joe Dante con guion de Chris Columbus es otra de esas películas que años después se pueden disfrutar todavía una y otra vez sin cansarse. Los Chaplin, situados en plena ronda de Outeiro, cerraron en el año 2005 con un título muy acorde a su historia, la comedia española 'Semen'. ¿Por qué? Porque en estos cines estaba la única sala X como tal de A Coruña, en la que en aquel 1985 de 'Regreso al futuro' se podía ver 'Placeres locos', una película "rigurosamente para mayores de 18 años" pero para la que no había que esperar a la sesión golfa, ya que tenía pases a las 16.00, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.