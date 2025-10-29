Operativas las nuevas estaciones de BiciCoruña en Pedralonga y Palavea

Estación de BiciCoruña Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha este miércoles dos nuevas estaciones del servicio municipal de préstamo de bicicletas BiciCoruña, situadas en Pedralonga, junto a la entrada de la Ciudad de las TIC, y en Palavea, en la calle Lugar de Palavea Vella, próxima a la pasarela peatonal que cruza la avenida de Alfonso Molina.

Con estas incorporaciones, la red de BiciCoruña alcanza un total de 66 estaciones operativas en toda la ciudad. En las próximas semanas se activarán otras tres bases ya instaladas, ubicadas en la avenida de Oza, junto al parque de Bomberos de Agrela, y en el barrio de San Pedro de Visma, una vez completada la conexión eléctrica.

La concejal de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que la ampliación responde al compromiso del Gobierno municipal con la movilidad sostenible: “Grazas a instalacións destas dúas novas bases cumprimos co compromiso de dar servizo de préstamo de bicicletas a máis barrios da cidade. Foi un dos obxectivos marcados por Inés Rey para expandir BiciCoruña e convertela nun medio de transporte útil e cada día máis empregado”.

Movilidad sostenible y barrios conectados

El Ayuntamiento subraya que la puesta en servicio de las nuevas estaciones mejora la conexión de zonas periféricas con el centro urbano y fomenta el uso de un transporte público limpio, sin emisiones y con asistencia eléctrica.

Además, la nueva estación de Palavea incorpora un sistema de soporte solar, lo que permite un uso más eficiente de los recursos energéticos del servicio.