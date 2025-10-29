Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Mi novio es un zombi: la gran quedada en A Coruña para ligar en Halloween sugiere ir disfrazado

El Instagram Sit&Meet organiza un doble evento para viernes y sábado

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/10/2025 19:55
Una pareja pasea por A Coruña
Una pareja pasea por A Coruña
Javier Alborés

Que lo que la noche anterior parecía un príncipe azul o una princesa se aleje notablemente de la primera impresión es tan antiguo como el cortejo nocturno. Sin embargo, que a un encuentro para buscar pareja los candidatos vayan caracterizados de monstruos es todo un desafío que han aceptado unos 50participantes en el terrorífico speed dating de este fin de semana en A Coruña. 

Se trata de dos eventos divididos por edades: el viernes le tocará al gurpo de entre 28 y 40 años, mientras que el sábado será para los que tengan entre 41 y 49. Ambos tendrán temática Halloween, y los asistentes podrán elegir entre ir de negro o ir disfrazados. La entrada incluye dos bebidas, en una ubicación de momento secreta, y el aforo está limitado a 13 parejas la primera noche y otros tantos en la segunda. La duración prevista es de entre dos horas y cuarto y tres horas. Los interesados deben contactar con el portal Sit&Meet.

