Mi novio es un zombi: la gran quedada en A Coruña para ligar en Halloween sugiere ir disfrazado

Una pareja pasea por A Coruña Javier Alborés

Que lo que la noche anterior parecía un príncipe azul o una princesa se aleje notablemente de la primera impresión es tan antiguo como el cortejo nocturno. Sin embargo, que a un encuentro para buscar pareja los candidatos vayan caracterizados de monstruos es todo un desafío que han aceptado unos 50participantes en el terrorífico speed dating de este fin de semana en A Coruña.

El antiguo club de A Coruña que funcionará como local de cita a ciegas Más información

Se trata de dos eventos divididos por edades: el viernes le tocará al gurpo de entre 28 y 40 años, mientras que el sábado será para los que tengan entre 41 y 49. Ambos tendrán temática Halloween, y los asistentes podrán elegir entre ir de negro o ir disfrazados. La entrada incluye dos bebidas, en una ubicación de momento secreta, y el aforo está limitado a 13 parejas la primera noche y otros tantos en la segunda. La duración prevista es de entre dos horas y cuarto y tres horas. Los interesados deben contactar con el portal Sit&Meet.