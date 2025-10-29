Marta Pujales, de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, gana los Greenwalk Awards 2025

Momento de la entrega de premios de la Greenwalk Awards 2025

La joven diseñadora Marta Pujales, estudiante de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, se alzó con el primer premio en los Greenwalk Awards 2025, el certamen nacional que une moda y sostenibilidad y que este año celebró su cuarta edición en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood.

La pasarela reunió a doce estudiantes procedentes de seis centros de formación de toda España, que presentaron sus colecciones ante un jurado de expertos del mundo de la moda, la empresa y la comunicación. El objetivo del certamen es impulsar el talento emergente y fomentar una industria textil más sostenible y responsable.

Un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh

Marta Pujales conquistó al jurado con un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh, confeccionado con tejidos 100% naturales y biodegradables. La pieza fue creada mediante técnicas artesanales como el Ecoprint, que permite teñir con hojas y flores naturales, reduciendo el consumo de agua y fomentando la reutilización de materiales.

Como ganadora, Pujales recibirá un curso en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, con los gastos de viaje y alojamiento incluidos, uno de los premios más valorados dentro del panorama formativo europeo.

Otros galardones del certamen

El premio Elle Education x Mindway fue para Alicia Lorenzo, por su propuesta Simbiosis, una colección que combina tradición e innovación mediante biomateriales biodegradables, tintes naturales y técnicas como el Joomchi, eliminando las costuras convencionales.

El Premio del Público recayó en Fabio González por Rede de Recordos, un homenaje al mar gallego confeccionado con biotejidos elaborados a base de Agar-agar y teñidos con café, evocando los fangos marinos que inspiraron su infancia.

La gala fue conducida por la presentadora y locutora Luján Argüelles, y contó con un jurado compuesto por reconocidas figuras del ámbito de la moda, como la modelo y presentadora Paloma Lago, madrina del evento, y la empresaria gallega Virginia Pozo, fundadora de la firma Coosy, junto a otros profesionales del diseño y la comunicación.

Organizados por Nhood, los Greenwalk Awards forman parte del compromiso de la entidad con la sostenibilidad, la creatividad y el apoyo al talento joven. Su espíritu es promover un modelo de moda más ético y responsable, fomentando el reciclaje, la calidad en la confección y la conciencia sobre el impacto medioambiental de la industria textil.

Desde la organización destacan que la elección de Vigo como una de las tres sedes nacionales, junto a Barcelona y Orihuela, responde al propósito de acercar el certamen a los mares y océanos, ecosistemas cuya protección resulta esencial para el futuro del planeta.

Con esta edición, Vialia Vigo refuerza su compromiso con la cultura, la creatividad y la sostenibilidad, consolidándose como un espacio vivo que conecta talento, innovación y territorio.