Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Marta Pujales, de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, gana los Greenwalk Awards 2025

Redacción
29/10/2025 11:19
Greenwalk Awards Vialia Vigo 2025 (3)
Momento de la entrega de premios de la Greenwalk Awards 2025 

La joven diseñadora Marta Pujales, estudiante de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, se alzó con el primer premio en los Greenwalk Awards 2025, el certamen nacional que une moda y sostenibilidad y que este año celebró su cuarta edición en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood.

La pasarela reunió a doce estudiantes procedentes de seis centros de formación de toda España, que presentaron sus colecciones ante un jurado de expertos del mundo de la moda, la empresa y la comunicación. El objetivo del certamen es impulsar el talento emergente y fomentar una industria textil más sostenible y responsable.

Un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh

Marta Pujales conquistó al jurado con un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh, confeccionado con tejidos 100% naturales y biodegradables. La pieza fue creada mediante técnicas artesanales como el Ecoprint, que permite teñir con hojas y flores naturales, reduciendo el consumo de agua y fomentando la reutilización de materiales.

Como ganadora, Pujales recibirá un curso en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, con los gastos de viaje y alojamiento incluidos, uno de los premios más valorados dentro del panorama formativo europeo.

Otros galardones del certamen

El premio Elle Education x Mindway fue para Alicia Lorenzo, por su propuesta Simbiosis, una colección que combina tradición e innovación mediante biomateriales biodegradables, tintes naturales y técnicas como el Joomchi, eliminando las costuras convencionales.

El Premio del Público recayó en Fabio González por Rede de Recordos, un homenaje al mar gallego confeccionado con biotejidos elaborados a base de Agar-agar y teñidos con café, evocando los fangos marinos que inspiraron su infancia.

La gala fue conducida por la presentadora y locutora Luján Argüelles, y contó con un jurado compuesto por reconocidas figuras del ámbito de la moda, como la modelo y presentadora Paloma Lago, madrina del evento, y la empresaria gallega Virginia Pozo, fundadora de la firma Coosy, junto a otros profesionales del diseño y la comunicación.

Organizados por Nhood, los Greenwalk Awards forman parte del compromiso de la entidad con la sostenibilidad, la creatividad y el apoyo al talento joven. Su espíritu es promover un modelo de moda más ético y responsable, fomentando el reciclaje, la calidad en la confección y la conciencia sobre el impacto medioambiental de la industria textil.

Desde la organización destacan que la elección de Vigo como una de las tres sedes nacionales, junto a Barcelona y Orihuela, responde al propósito de acercar el certamen a los mares y océanos, ecosistemas cuya protección resulta esencial para el futuro del planeta.

Con esta edición, Vialia Vigo refuerza su compromiso con la cultura, la creatividad y la sostenibilidad, consolidándose como un espacio vivo que conecta talento, innovación y territorio.

Te puede interesar

Vista aérea de la zona en la que se encuentra la batería de Corbeiroa con la playa de Sada a la izquierda

Indignación de Sada ante la 'oscura' nueva catalogación de la Batería de Corbeiroa
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Un año después de la dana
EFE
El cine Colón de A Coruña en 1987

Regreso al pasado: así eran los cines de A Coruña cuando Marty McFly se montaba en su Delorean
Noela Rey Méndez
Control camiones Guardia Civil

La Guardia Civil intercepta en Culleredo un camionero que circulaba sin carné y con exceso de carga en el vehículo
Redacción