El grupo coruñés Lemot vuelve a su ciudad en primavera de 2026. Tras el recorrido que han hecho en salas coruñesas desde 2010, vuelven al Garufa el 22 de mayo.

Tras pasar por el Noroeste y María Pita con Los40 Summer Live, Alex y Pablo vuelven a la urbe que les vio crecer y hacerse un hueco en el panorama musical.

Dos meses después de haber sacado ‘Iceberg’, tema que han cantado junto a David Otero, los artistas regresan a una de las salas más emblemáticas de A Coruña.