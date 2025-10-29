Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lemot vuelve a casa en 2026: el grupo coruñés 'tacha fechas' en sus redes

Tras girar por diferentes escenarios, Alex y Pablo vuelven a la urbe que les vio crecer

Andrea Gestal
Andrea Gestal
29/10/2025 11:30
Lemot, en un concierto
Lemot, durante un concierto
Instagram

El grupo coruñés Lemot vuelve a su ciudad en primavera de 2026. Tras el recorrido que han hecho en salas coruñesas desde 2010, vuelven al Garufa el 22 de mayo

Lemot lo vuelve a hacer: ‘Vivir na Coruña’ suena en María Pita

Más información

Tras pasar por el Noroeste y María Pita con Los40 Summer Live, Alex y Pablo vuelven a la urbe que les vio crecer y hacerse un hueco en el panorama musical. 

Dos meses después de haber sacado ‘Iceberg’, tema que han cantado junto a David Otero, los artistas regresan a una de las salas más emblemáticas de A Coruña.

De A Coruña a Madrid: entre Lemot y David Otero hay un 'Iceberg' de distancia

Más información

