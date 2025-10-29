Las noches de Halloween en A Coruña dejan 15.000 entradas vendidas sólo para las discotecas

Bitelchús y Sleepy Hollow se lo pasaron en grande el año pasado en el Halloween de A Coruña

Se han juntado los elementos para que la noche de Halloween se convierta en una auténtica trilogía terroríficamente provechosa para los empresarios del ocio nocturno, y también para que quienes encadenen las fiestas de jueves, viernes y sábado se vuelvan lo más parecido a criaturas tenebrosas, sin necesidad de maquillaje. Desde hace unos pocos años, la víspera de Difuntos ha pasado de ser un resquicio friki a la celebración más numerosa del calendario, en muchos casos por encima de Fin de Año y de San Juan. Solamente hay que echar un ojo al mapa de ofertas y a la velocidad con la que los principales locales han agotado el papel.

Hasta seis eventos diferentes, todos ellos con el aforo completo, ofrecerán las dos principales discotecas de la ciudad. La más grande de ellas, la sala Pelícano, las ha bautizado como 'Halloween Universitario' (esta noche), 'Black Phone' (mañana) y 'La noche de los muertos' (sábado). Las dos últimas hacen referencia a la ambientación que tendrá la sala. En total, casi 9.000 personas acudirán a una programación que ha agotado, en algunos casos, hasta cinco tiradas de entradas. Otros eventos en las salas Vibo (jueves y sábado) o en Amura (viernes y sábado), también están al límite de su capacidad. Por su parte, The Clab también ha optado por las tres noches, todas ellas con el aforo completo desde hace dos meses: Halloween universitario, Halloween by Peccato y Deseo Halloween Coruña. Cada una de ellas tendrá una decoración específica.

En total, entre los espacios del grupo Pelícano y la antigua discoteca Chaston son unas 15.000 las entradas despachadas, en lo que supone un récord para las celebraciones de Difuntos.

Pubs

Pero no solamente de grandes discotecas vive Halloween. Por ejemplo, Bellini ha diseñado una sesión de larga duración, que comenzará con una cena terrorífica a partir de las 21.00 horas, y que continuará posteriormente con una sesión temática de DJ Ponte. Más en la zona centro, otro clásico como La Urbana ha ideado algo que puede dar también mucho miedo: ver a todos los villanos de Disney juntos durante el viernes y el sábado. DJ Ces y La Kristthofer pondrán la música. La cervecería Meliora, por su parte, propone la temática 'Mariñeiros Malditos' y ofrecerá un premio al mejor disfraz, además de dar chupitos gratis a todos los que acudan disfrazados.

El Lebowski, en la zona de Monte Alto, realizará un regalo sorpresa a todos sus ‘monstruitos’, una medida que también adoptarán otros locales. Por su parte, O Patachim ha anunciado una sesión de DJ temática. En el Orzán, 981 Studio ha anunciado para el día 31 una fusión entre la Party de Marquesina dominicana y los sustos típicos de Halloween. Eso, además de la fiesta que decida montarse cada local con sus clientes