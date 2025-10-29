La Universidad de A Coruña sustituye la bandera española por la palestina en su Rectorado

Bandera de Palestina en el Rectorado German Barreiros

La Universidad de A Coruña ha decidido sustituir la bandera de España que ondeaba en el patio del Rectorado, en la Maestranza por una de Palestina. En apoyo a la causa de Gaza, que sufre constantes ataques de Israel. En el patio ondean tres banderas habitualmente: la de España, la de Galicia, y la de UDC. Sin embargo, la Universidad ha decidido retirar solo la primera.

El concejal del PP Carlos San Claudio ha manifestado a través de las redes sociales su disconformidad y ha pedido a la UDC que reflexione y rectifique: "Ninguna reivindicación puede justificar la sustitución del símbolo que une a todos los españoles".

Desde la UDC señalan que en la plaza no hay banderas habitualmente, solo cuando se celebra un acto así que no se sustituyó. En su momento, como manifestación de apoyo al pueblo palestino, se puso esta bandera, junto a la de la Universidad. "Como había un mástil máis, dado que son tres os mástiles existentes, púxose a galega por ser donde estamos", señalan fuentes de UDC. En el interior, en el Paraninfo, ondea la bandera gallega y española, junto a las de la Universidad y Palestina.