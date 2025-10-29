Casa de las Ciencias El Ideal Gallego

La Casa de las Ciencias renueva su programación con el programa de planetario “La gran aventura del sistema solar”, una producción inmersiva a toda cúpula dirigida al público familiar, que combina divulgación y entretenimiento en un fascinante recorrido por los secretos del universo.

El primer pase tendrá lugar este viernes 31 de octubre a las 18:00 horas, y a partir del sábado 1 de noviembre se podrá disfrutar de forma habitual durante los fines de semana a las 13:00 y 17:00 horas.

La película invita al público a acompañar al explorador Schiaparelli y su equipo en un viaje por el sistema solar, desde la abrasadora superficie de Venus hasta el helado Urano, pasando por los anillos de Saturno o los paisajes de Marte. La experiencia busca mostrar la belleza y diversidad del cosmos y termina con un mensaje claro sobre la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó que “esta nueva propuesta refuerza la oferta divulgativa de los Museos Científicos Coruñeses y consolida a la Casa de las Ciencias como un espacio de referencia para aprender, descubrir y disfrutar en familia”.

“La gran aventura del sistema solar” es una producción de NSC Creative, un estudio británico especializado en experiencias inmersivas que ha obtenido numerosos premios internacionales en países como Alemania, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, República Checa, Corea del Sur y Reino Unido.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de dinamización cultural y educativa impulsadas por el Gobierno de Inés Rey, con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y fomentar el interés por el conocimiento astronómico desde edades tempranas.