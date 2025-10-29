Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La calle San Juan de A Coruña suspende la fiesta de Halloween al no obtener permiso para cortar el tráfico "durante 12 horas"

El Ayuntamiento recuerda que pueden celebrar los festejos como el resto de barrio y beneficiarse de la ampliación de horario

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/10/2025 19:10
La calle San Juan, durante la tarde del 23 de junio
La calle San Juan, durante la tarde del 23 de junio
Carlota Blanco

La calle San Juan tampoco podrá celebrar la fiesta de Halloween que tenía en mente. Los hosteleros de la zona, que el pasado mes de septiembre decidieron cancelar su fiesta de fin de verano para centrarse en una alternativa más terrorífica, no han obtenido finalmente el permiso necesario. Eso no quiere decir que no vayan a abrir sus puertas ni a trabajar con normalidad, beneficiándose incluso de la prórroga horaria de dos horas. La idea de los empresarios era aprovechar el ambiente que dejará en el entorno 'La Torre del Terror'. 

Según explican fuentes municipales, “en absoluto se prohíbe Halloween, ya que pueden celebrarlo sin problema y con el horario extendido”. Se trata de una cuestión de movilidad y de no alterar el ritmo de quienes no están de fiesta. “Lo que no autorizamos es cortar la calle 12 horas, pero eso es algo muy distinto. Muchos locales de hostelería de la ciudad lo celebrarán también esa noche, sin cortar calles”, matizan desde el Ayuntamiento.

