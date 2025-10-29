La calle San Juan de A Coruña suspende la fiesta de Halloween al no obtener permiso para cortar el tráfico "durante 12 horas"

La calle San Juan, durante la tarde del 23 de junio Carlota Blanco

La calle San Juan tampoco podrá celebrar la fiesta de Halloween que tenía en mente. Los hosteleros de la zona, que el pasado mes de septiembre decidieron cancelar su fiesta de fin de verano para centrarse en una alternativa más terrorífica, no han obtenido finalmente el permiso necesario. Eso no quiere decir que no vayan a abrir sus puertas ni a trabajar con normalidad, beneficiándose incluso de la prórroga horaria de dos horas. La idea de los empresarios era aprovechar el ambiente que dejará en el entorno 'La Torre del Terror'.

La calle San Juan de A Coruña aplaza su Carnaval de Verano y ya piensa en un Halloween a lo grande Más información

Según explican fuentes municipales, “en absoluto se prohíbe Halloween, ya que pueden celebrarlo sin problema y con el horario extendido”. Se trata de una cuestión de movilidad y de no alterar el ritmo de quienes no están de fiesta. “Lo que no autorizamos es cortar la calle 12 horas, pero eso es algo muy distinto. Muchos locales de hostelería de la ciudad lo celebrarán también esa noche, sin cortar calles”, matizan desde el Ayuntamiento.