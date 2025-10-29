Julio Abalde | “No veo necesario crear un centro de menores no acompañados”

Julio Abalde, durante la entrevista Javier Alborés

Hace justo un mes, el pasado 29 de septiembre, Julio Abalde (Vigo, 1956) asumió el cargo de subdelegado del Gobierno, abandonando su puesto como diputado en el Parlamento gallego cuando se encuentra a solo unos meses de la jubilación. El anterior rector de la Universidad se enfrenta a esta nueva etapa confiado en su experiencia.

¿Ya se ha aclimatado?

Cómo no. Ya sabía a dónde venía, y fue más bien como una subida a un tren que va en marcha.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación en A Coruña?

Estoy asombrado por la cantidad de competencias de la Subdelegación. Ahora le voy cogiendo conocimiento a cada una. La acción del Gobierno, que represento aquí, es importante, tanto en la ciudad como en la provincia.

¿Las obras de Alfonso Molina se retrasan? Apenas hay avances.

En principio, no se ha modificado el calendario (2027). El ritmo de las obras se tiene que ir acompasando al hecho de que no se altere la circulación. Lo importante es que las obras se han iniciado y adjudicado.

¿Y la AP-9?

(Sonríe) Una pregunta muy original. Desde el PSOE, siempre hemos defendido que no debe tener coste para los usuarios. El Gobierno, con Pedro Sánchez, empezó a establecer mecanismos de bonificación que para los usuarios recurrentes alcanzan el 75%.

¿Se rescatará la concesión?

Son procesos largos que necesitan seguridad jurídica y estamos en una situación donde, gracias al PP, se hizo una privatización.

Ahora que hay AVE, ¿cuenta con suficientes frecuencias?

Habrá que analizarlo. Estamos utilizando unas infraestructuras que estaban pensadas para diez pasos de convoy y ahora pasan 300, como es el caso de Madrid y Sevilla. Pero lo cierto es que por fin tenemos AVE.

¿Qué opina de la reorganización de los tres aeropuertos gallegos?

AENA ha hecho un esfuerzo importante por la actualización y renovación de los aeropuertos. Alvedro va a recibir diez millones de euros. La organización es de la administraciones locales, Xunta y compañías, aunque el Gobierno está en las reuniones.

¿Se conseguirá un nuevo juzgado de Violencia contra la mujer a cambio de uno de Instrucción?

En principio, se ha puesto una nueva planta. No habrá cambio de juzgados.

Sobre nuevas infraestructuras: todavía la plantilla de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) no llega al 30%.

El funcionamiento de Aesia no depende tanto del número de trabajadores como de que se desplieguen sus funciones. En este momento, con las últimas convocatorias, se van a incorporar 19 personas y se está trabajando la relación del Estado español con organismos europeos.

¿Cómo marcha la regularización de inmigrantes con ancestros españoles?

La oficina de Extranjería se encuentra con un ritmo de trabajo importante, con un número importante de expedientes resueltos. Tenemos dos reglamentos de aplicación diferente según la condición del solicitante. Se ha reforzado el servicio, pero el volumen de expedientes es muy alto, y eso produce una ralentización. Atendemos 16.000 expedientes anuales solo en la provincia de A Coruña.

¿Se plantea el Gobierno instalar un Centro de Menores No Acompañados en A Coruña?

Galicia tiene más de 300 municipios, y le corresponden en el reparto más de 300 menores. Tiene capacidad de repartirlos de forma dispersa. No creo que sea necesario crear un centro específico en un punto con cincuenta, sesenta u ochenta menores.

Los vecinos del área también se quejan de que falta personal en los cuarteles de la Guardia Civil.

Este año se va a incrementar el número de efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. En unos días recibiremos en la provincia 30 guardias civiles. Poco a poco se va compensando la pérdida de efectivos de 2014.

Algunos delitos aumentan, como los de lesiones, ¿por qué?

Es verdad que han crecido los delitos de violencia callejera, que generan una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad. En parte, es por las drogas, y en parte por formas distintas de ocio