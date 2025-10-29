El coche dañado hace 25 años junto al cuartel de Lonzas GAGO

A Coruña sufrió hace 25 años las consecuencias de un temporal que provocó varios accidentes, entre ellos la rotura del mástil del cuartel de la Policía Nacional en Lonzas. El fuerte viento lo derribó y cayó sobre una farola, que a su vez fue a impactar contra un coche que estaba estacionado junto a las dependencias policiales. No hubo daños personales pero sí materiales, por la rotura de una luna y del parabrisas del coche. Hace 50 años era noticia el proyecto del concejal Emilio Fernández para la ordenación de la zona playera de Riazor y Orzán, que incluía un aparcamiento subterráneo. Hace 75 años se abría el plazo para pedir las ayudas para material escolar y hace cien empezaban a funcionar nuevos molinos de harina en Coirós.

Domingo, 29 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Cae el mástil del cuartel de la Policía Nacional en Lonzas por el fuerte viento

El viento se convirtió en protagonista no deseado de la jornada de ayer, 28 de octubre de 2000, sobre todo a primeras horas de la mañana, ya que entre otros pequeños sucesos habituales que suele generar la furia eólica, se ‘entretuvo’ en romper el mástil del cuartel de la Policía Nacional en Lonzas, amenazó las sujeciones de varios andamios de obras y soltó algunos toldos y carteles publicitarios, como los que adornan la zona de la plaza de Lugo con motivo de la llamada Semana de simulación del euro en A Coruña. Otros protagonistas fueron los bomberos, que tuvieron la mañana de ayer muy ajetreada con el fin de solucionar estos pequeños percances.

El viento provocó la rotura del mástil del cuartel de la Policía Nacional en Lonzas. El palo cayó sobre una farola y, debido al fuerte impacto, el foco se desprendió sobre uno de los coches aparcados, en el que causó daños en una luna y el parabrisas. El asta, de diez metros de longitud y de acero, fue retirada por los bomberos. Los equipos municipales de extinción se desplazaron a primera hora de la tarde a la plaza de Lugo, ya que se soltó uno de los carteles de la Semana de simulación del euro.

Miércoles, 29 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El concejal Emilio Fernández planea un aparcamiento subterráneo en Riazor

Con fotografías aéreas bajo el brazo, el concejal Emilio Fernández no descansa en su proyecto de ordenación de la gran zona playera que forma la concha de Riazor y Orzán, con aparcamiento subterráneo incluido, aunque el parking parece que no goza de muchos favores en algunos departamentos. Pero el caso es que, poco a poco, Emilio Fernández va rematando su anteproyecto y para finales de esta semana tendrá ya confeccionado el estudio económico.

Por otra parte, mañana, 30 de octubre de 1975, se celebrará una mesa redonda sobre ‘El despido laboral’, dentro de las primeras jornadas socioempresariales que organizan los alumnos del Seminario de Estudios Sociales de La Coruña. Participarán Carlos Domenech de Aspe, Germán Rodríguez Conchado, Valentín Gómez Casal, Claudio San Martín Pérez y José Manuel Liaño Flores. El acto tendrá lugar a las ocho en Sindicatos.

En clave cultural, un rotundo éxito constituyó el homenaje que el Museo Carlos Maside de El Castro tributó en la Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada al actor gallego de cine y teatro conocido en el mundillo artístico por Tacholas.

Domingo, 29 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Ayudas municipales para libros y material escolar

Se pone en conocimiento que en virtud de un acuerdo de la Comisión Permanente del 24 del corriente mes de octubre de 1950, se otorga un plazo de ocho días hábiles que termina a las 12.30 del próximo miércoles, 8 de noviembre, para admisión de instancias solicitando ayuda en metálico para adquisición de libros y utensilios con destino a los alumnos de matrícula gratuita que cursen sus estudios en los Centros oficiales de Enseñanza de esta Capital.

A la instancia se acompañará el correspondiente Libro de Calificación Escolar, con el fin de justificar tener matrícula gratuita y no haber suspendido en la convocatoria de junio último ninguna asignatura del curso anterior. Las solicitudes deben ser reintegradas con una póliza del Estado de 1,55 pesetas y un timbre municipal de 3 pesetas.

Jueves, 29 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Abiertos nuevos molinos de harina en Coirós

En la vecina aldea de Coirós se abrieron hace unos días unos molinos de harina propiedad de don Andrés Sabín, que funcionan por motor de aceites pesados.

También en la comarca de Betanzos, don Carlos Pardo y el secretario del Ayuntamiento de Gestoso, en nombre de doce señores, comisionados del referido Ayuntamiento, estuvieron el pasado domingo, 25 de octubre de 1925, visitando al diputado provincial don Bernardo Carro, haciendo gestiones para que fuese un hecho la construcción de la carretera Gestoso-Betanzos.

El señor Carro recibió amablemente a los comisionados y prometió secundar con todo interés los deseos expuestos, que también son los suyos, por tratarse del bien que reporta a las aldeas por donde pasa dicha carretera y al mismo pueblo de Betanzos.