A Coruña
Estos son los horarios de los cementerios de A Coruña y los autobuses especiales por el Día de Todos los Santos
Los servicios municipales de A Coruña ya están preparados para la previsible mayor afluencia a los cementerios de la ciudad con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el próximo sábado 1 de noviembre.
Hasta el día 1, los cementerios de A Coruña amplían su horario de apertura hasta las 19.00, una hora más sobre el horario habitual de 09.00 a 18.00 horas.
El nuevo horario se aplicará en los recintos de San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza (Castrillón) y San Cristóbal das Viñas.
A la ampliación de horarios se sumará el refuerzo de las líneas de autobús urbano
- Día 31 de octubre y 1 de noviembre: Se reforzarán las líneas 23 y 23A con dos autobuses más. De esta forma, la frecuencia combinada de ambas líneas será de 18 minutos. Ambas líneas dan servicio al cementerio de Feans.
- Día 1 de noviembre: Se reforzará la línea 3, dando servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y de San Amaro con una frecuencia combinada con la 3A de 17 minutos.
- Al cementerio de San Pedro de Visma también dan servicio las líneas 12 y 14.
- Asimismo, la línea 11, con un recorrido transversal de la ciudad y con trasbordo a todas y cada una de las demás líneas, se reforzará con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada dando servicio al cementerio de San Amaro con una frecuencia de 18 minutos.
- Las restantes zonas de la ciudad están comunicadas con el cementerio de San Amaro a través de las líneas: 4, 5, 6, 6A, 7 y 17.
- Cementerio de Oza (Castrillón) está comunicado por medio de las líneas: 1, 12A y 14.