Estos son los horarios de los cementerios de A Coruña y los autobuses especiales por el Día de Todos los Santos

Los servicios municipales de A Coruña ya están preparados para la previsible mayor afluencia a los cementerios de la ciudad con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el próximo sábado 1 de noviembre.

Hasta el día 1, los cementerios de A Coruña amplían su horario de apertura hasta las 19.00, una hora más sobre el horario habitual de 09.00 a 18.00 horas.

El nuevo horario se aplicará en los recintos de San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza (Castrillón) y San Cristóbal das Viñas.

A la ampliación de horarios se sumará el refuerzo de las líneas de autobús urbano