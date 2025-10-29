Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estos son los horarios de los cementerios de A Coruña y los autobuses especiales por el Día de Todos los Santos

Redacción
29/10/2025 11:30
Cementerio de San Amaro
Archivo El Ideal Gallego

Los servicios municipales de A Coruña ya están preparados para la previsible mayor afluencia a los cementerios de la ciudad con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el próximo sábado 1 de noviembre

Hasta el día 1, los cementerios de A Coruña amplían su horario de apertura hasta las 19.00, una hora más sobre el horario habitual de 09.00 a 18.00 horas. 

El nuevo horario se aplicará en los recintos de San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza (Castrillón) y San Cristóbal das Viñas. 

Galería

Los cementerios de A Coruña se llenan de visitas en Todos los Santos

Los coruñeses visitan los cementerios en el Día de Todos los Santos @Quintana (40)Ver más imágenes

A la ampliación de horarios se sumará el refuerzo de las líneas de autobús urbano

  • Día 31 de octubre y 1 de noviembre: Se reforzarán las líneas 23 y 23A con dos autobuses más. De esta forma, la frecuencia combinada de ambas líneas será de 18 minutos. Ambas líneas dan servicio al cementerio de Feans
  • Día 1 de noviembre: Se reforzará la línea 3, dando servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y de San Amaro con una frecuencia combinada con la 3A de 17 minutos. 
  • Al cementerio de San Pedro de Visma también dan servicio las líneas 12 y 14
  • Asimismo, la línea 11, con un recorrido transversal de la ciudad y con trasbordo a todas y cada una de las demás líneas, se reforzará con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada dando servicio al cementerio de San Amaro con una frecuencia de 18 minutos. 
  • Las restantes zonas de la ciudad están comunicadas con el cementerio de San Amaro a través de las líneas: 4, 5, 6, 6A, 7 y 17.
  • Cementerio de Oza (Castrillón) está comunicado por medio de las líneas: 1, 12A y 14.

Te puede interesar

niños verdura

Solo un 22% de los niños come verdura en España
Redacción
Tablas de quesos e ibéricos en Makkan Club

Los restaurantes coruñeses se preparan para las cenas de Navidad
Lara Fontela
Tony Espigares, coach y experto en meditación, promueve el equilibrio entre mente y cuerpo a través de la atención plena

¿No duermes bien? Tony Espigares revela la razón: “Dormimos como vivimos. Si el día está lleno de ruido, la noche no sabe apagarse”
Redacción
Fabiola, parte esencial del equipo de A Mundiña

Fabiola Fraga, la sonrisa que refleja el alma humana de A Mundiña
Lara Fontela