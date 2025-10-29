Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los disfraces más buscados en A Coruña para Halloween

Belén Cebey
Belén Cebey
29/10/2025 11:32
Payasos Halloween
Varias personas disfrazadas de payasos en Halloween
EFE

Con la llegada de Halloween, las búsquedas y compras de disfraces se disparan y las tendencias para 2025 ya están claras. 

Este año, en A Coruña, entre los más populares destacan los personajes inspirados en películas y series recientes. El estreno de 'Wicked' ha impulsado las ventas de disfraces de Elphaba y Glinda, mientras que el universo de Miércoles Addams continúa siendo uno de los preferidos, sobre todo entre el público joven. También ganan terreno los trajes futuristas de robots, cyborgs y héroes de ciencia ficción, reflejo de una estética más tecnológica y creativa.

Wicked
Wicked
El Ideal Gallego

En paralelo, los clásicos de siempre, brujas, vampiros, esqueletos o monstruos, no pierden vigencia, aunque este año llegan con versiones más sofisticadas: tejidos brillantes, efectos de luces LED y maquillajes más elaborados. La influencia retro también se hace notar, con disfraces que recuperan la estética noventera o los looks de las primeras películas de terror de los 2000.

Esqueletos Halloween
Varias personas disfrazadas pasean por plaza de Lugo
Quintana

Otra tendencia en auge es la de los disfraces sostenibles y “hechos en casa”. Cada vez más personas optan por reutilizar materiales, crear sus propios atuendos o recurrir a tiendas de segunda mano, una práctica que crece entre los consumidores más jóvenes y conscientes con el medio ambiente.

Samaín
Dos personas disfrazadas en Samaín
Archivo El Ideal Gallego

Los disfraces en pareja o de grupo también se consolidan: familias enteras que eligen un tema común o grupos de amigos que recrean sagas famosas como Harry Potter, Star Wars o Inside Out 2.

En cuanto a los más vendidos en tiendas y plataformas online, destaca

  • Miércoles Addams 
  • Personajes de 'Wicked' 
  • Superhéroes como Spider-Man o Deadpool 
  • Disfraces de demonios y ángeles con estética gótica 
  • Opciones creativas como alimentos, insectos o criaturas fantásticas
Disfraz de Miércoles Adams
Disfraz de Miércoles Adams
Cedida

Los expertos del sector recomiendan anticipar las compras, ya que los disfraces más buscados suelen agotarse a pocos días del 31 de octubre. También sugieren apostar por la personalización: un toque de maquillaje especial o un accesorio distintivo pueden convertir un disfraz sencillo en el más recordado de la noche.

El ingenio y la creatividad serán el mejor complemento para cualquier disfraz.

