Estos son los disfraces más buscados en A Coruña para Halloween

Varias personas disfrazadas de payasos en Halloween EFE

Con la llegada de Halloween, las búsquedas y compras de disfraces se disparan y las tendencias para 2025 ya están claras.

Este año, en A Coruña, entre los más populares destacan los personajes inspirados en películas y series recientes. El estreno de 'Wicked' ha impulsado las ventas de disfraces de Elphaba y Glinda, mientras que el universo de Miércoles Addams continúa siendo uno de los preferidos, sobre todo entre el público joven. También ganan terreno los trajes futuristas de robots, cyborgs y héroes de ciencia ficción, reflejo de una estética más tecnológica y creativa.

Wicked El Ideal Gallego

En paralelo, los clásicos de siempre, brujas, vampiros, esqueletos o monstruos, no pierden vigencia, aunque este año llegan con versiones más sofisticadas: tejidos brillantes, efectos de luces LED y maquillajes más elaborados. La influencia retro también se hace notar, con disfraces que recuperan la estética noventera o los looks de las primeras películas de terror de los 2000.

Varias personas disfrazadas pasean por plaza de Lugo Quintana

Otra tendencia en auge es la de los disfraces sostenibles y “hechos en casa”. Cada vez más personas optan por reutilizar materiales, crear sus propios atuendos o recurrir a tiendas de segunda mano, una práctica que crece entre los consumidores más jóvenes y conscientes con el medio ambiente.

Dos personas disfrazadas en Samaín Archivo El Ideal Gallego

Los disfraces en pareja o de grupo también se consolidan: familias enteras que eligen un tema común o grupos de amigos que recrean sagas famosas como Harry Potter, Star Wars o Inside Out 2.

En cuanto a los más vendidos en tiendas y plataformas online, destaca

Miércoles Addams

Personajes de 'Wicked'

Superhéroes como Spider-Man o Deadpool

Disfraces de demonios y ángeles con estética gótica

Opciones creativas como alimentos, insectos o criaturas fantásticas

Disfraz de Miércoles Adams Cedida

Los expertos del sector recomiendan anticipar las compras, ya que los disfraces más buscados suelen agotarse a pocos días del 31 de octubre. También sugieren apostar por la personalización: un toque de maquillaje especial o un accesorio distintivo pueden convertir un disfraz sencillo en el más recordado de la noche.

El ingenio y la creatividad serán el mejor complemento para cualquier disfraz.